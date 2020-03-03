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Евровидение 2020 – прогноз и ставки букмекеров: кто победит, какое место займет Россия (Little Big)

Группа Little Big представит Россию на Евровидении-2020. Об этом стало известно на теле-шоу «Вечерний Ургант» в эфире 2 марта. 

На объявление отреагировали букмекеры, обновив коэффициенты на фаворитов. По их мнению, шансы на победу России в конкурсе этого года увеличились почти вдвое:

  1. Литва – 5.75
  2. Исландия – 5.9
  3. Швеция – 6.3
  4. Россия – 6.45 (до объявления участника – 11.5)
  5. Румыния – 7.9
  6. Италия – 10.5
  7. Болгария – 13
  8. Норвегия – 14.5
  9. Мальта – 17
  10. Германия – 19
  11. Азербайджан – 41
  12. Украина – 50
  13. Великобритания – 51
  14. Франция – 66
  15. Португалия – 66
  16. Испания – 67
  17. Беларусь – 67

Фронтмен группы Илья Прусикин пообещал удивить поклонников выбором песни – она будет презентована уже в ближайшие дни.

Напомним, что Евровидение-2020 пройдет с 12 по 16 мая 2020 года в Амстердаме в два этапа – полуфинал и большой финал 16 мая. Little Big выступит на конкурсе от России в первом полуфинале 12 мая.

В финал автоматически выходит Великобритания, Германия, Франция, Италия и Испания как главные спонсоры конкурса, а также Нидерланды как хозяева мероприятия.

Автор: Марк Екимов

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Комментарии
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Россия первая места
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Россия первое место
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Да тут даже любой бандеровец скажет что Россия победит. Жаль что от нас не понятно кто😣 Вот если Марув- тогда составили вам конкуренцию, а так😒
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