Евровидение 2020 – прогноз и ставки букмекеров: кто победит, какое место займет Россия (Little Big)

Группа Little Big представит Россию на Евровидении-2020. Об этом стало известно на теле-шоу «Вечерний Ургант» в эфире 2 марта.
На объявление отреагировали букмекеры, обновив коэффициенты на фаворитов. По их мнению, шансы на победу России в конкурсе этого года увеличились почти вдвое:
- Литва – 5.75
- Исландия – 5.9
- Швеция – 6.3
- Россия – 6.45 (до объявления участника – 11.5)
- Румыния – 7.9
- Италия – 10.5
- Болгария – 13
- Норвегия – 14.5
- Мальта – 17
- Германия – 19
- Азербайджан – 41
- Украина – 50
- Великобритания – 51
- Франция – 66
- Португалия – 66
- Испания – 67
- Беларусь – 67
Фронтмен группы Илья Прусикин пообещал удивить поклонников выбором песни – она будет презентована уже в ближайшие дни.
Напомним, что Евровидение-2020 пройдет с 12 по 16 мая 2020 года в Амстердаме в два этапа – полуфинал и большой финал 16 мая. Little Big выступит на конкурсе от России в первом полуфинале 12 мая.
В финал автоматически выходит Великобритания, Германия, Франция, Италия и Испания как главные спонсоры конкурса, а также Нидерланды как хозяева мероприятия.
Автор: Марк Екимов
Мы рассказываем не только о новостях и инсайдах, но и о том – как быть в ставках успешным. Читайте образовательные посты в «Базе знаний»:
Small market – поле чудес! Забудьте про топ-лиги и ставки на исходы, если на самом деле хотите обыграть букмекера
«Бавария» на 90% проходит дальше, а шанс «Реала» сделать камбэк – 10%. Посчитали вероятность всех команд оказаться в 1/4 ЛЧ
Легенды «Зенита» и «Спартака» прорекламировали фонд, зарабатывающий на ставках – кажется, это финансовая пирамида