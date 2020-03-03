Евровидение 2020 – прогноз и ставки букмекеров: кто победит, какое место займет Россия (Little Big)

Группа Little Big представит Россию на Евровидении-2020. Об этом стало известно на теле-шоу «Вечерний Ургант» в эфире 2 марта.

На объявление отреагировали букмекеры, обновив коэффициенты на фаворитов. По их мнению, шансы на победу России в конкурсе этого года увеличились почти вдвое:

Литва – 5.75 Исландия – 5.9 Швеция – 6.3 Россия – 6.45 (до объявления участника – 11.5) Румыния – 7.9 Италия – 10.5 Болгария – 13 Норвегия – 14.5 Мальта – 17 Германия – 19 Азербайджан – 41 Украина – 50 Великобритания – 51 Франция – 66 Португалия – 66 Испания – 67 Беларусь – 67

Фронтмен группы Илья Прусикин пообещал удивить поклонников выбором песни – она будет презентована уже в ближайшие дни.

Напомним, что Евровидение-2020 пройдет с 12 по 16 мая 2020 года в Амстердаме в два этапа – полуфинал и большой финал 16 мая. Little Big выступит на конкурсе от России в первом полуфинале 12 мая.

В финал автоматически выходит Великобритания, Германия, Франция, Италия и Испания как главные спонсоры конкурса, а также Нидерланды как хозяева мероприятия.

Автор: Марк Екимов

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