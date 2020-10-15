АПЛ-2020/21: кто возьмет чемпионство? Кэф на «Эвертон» упал почти в 30 раз – больше ставят только на «Ливерпуль»

По данным Oddschecker, на чемпионство «Эвертона» в АПЛ приходится 12,75% от всех ставок – больше зарядили только на «Ливерпуль» (14,71%).

На старте сезона букмекеры не верили в «Эвертон» – на его победу в АПЛ давали коэффициент 501! Спустя четыре тура, когда команда Анчелотти единолично возглавляет турнирную таблицу, одержав четыре победы из четырех, поставить их на чемпионство можно уже за 17.00.

Одинаково с «Эвертоном» букмекеры оценивают шансы «Тоттенхэма». Выше только:

С коэффициентом 3.50 можно поставить на то, что «Эвертон» займет место в четверке и квалифицируется в Лигу чемпионов.

Успехи «Эвертона» были оценены по заслугам:

Карло Анчелотти стал лучшим тренером сентября в АПЛ;

Нападающий Доминик Кальверт-Льюин (6 голов) был признан лучшим игроком месяца. На его победу в гонке бомбардиров можно поставить с коэффициентом 7.0.

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