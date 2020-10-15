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АПЛ-2020/21: кто возьмет чемпионство? Кэф на «Эвертон» упал почти в 30 раз – больше ставят только на «Ливерпуль»

По данным Oddschecker, на чемпионство «Эвертона» в АПЛ приходится 12,75% от всех ставок – больше зарядили только на «Ливерпуль» (14,71%).

На старте сезона букмекеры не верили в «Эвертон» – на его победу в АПЛ давали коэффициент 501! Спустя четыре тура, когда команда Анчелотти единолично возглавляет турнирную таблицу, одержав четыре победы из четырех, поставить их на чемпионство можно уже за 17.00.

Одинаково с «Эвертоном» букмекеры оценивают шансы «Тоттенхэма». Выше только:

  • «Ливерпуль» – 2.4;
  • «Манчестер Сити» – 2.5;
  • «Челси» – 15.

С коэффициентом 3.50 можно поставить на то, что «Эвертон» займет место в четверке и квалифицируется в Лигу чемпионов

Успехи «Эвертона» были оценены по заслугам: 

  • Карло Анчелотти стал лучшим тренером сентября в АПЛ;
  • Нападающий Доминик Кальверт-Льюин (6 голов) был признан лучшим игроком месяца. На его победу в гонке бомбардиров можно поставить с коэффициентом 7.0.

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Доброго времени суток!
Дерби вечных соперников.
Думаю силы у клубов равны, только смотря на состав "нерадзурри" видишь, что игроки поопытнее будут.
Так что же выиграет опыт или молодость?
Здесь думаю будет голевая ничья, и помимо ОЗ рекомендую присмотреться к фолам, в частности, "россонери". Жаркие получаются встречи.Думаю нас ожидает много голов и возможно красные карточки и пенальти.Ставлю на Обе команды забьют и ТБ 2.5 - Да.
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Павел Большаков.42.2% WR-4.86% ROI
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Ним не очень удачно начал чемпионат в 6 играх всего 8 очков. Ним у атаке действует очень плохо, и одолеть защиту ПСЖ будет очень трудно.
ПСЖ после ЛЧ немного забуксовал, на старте сезона, 2 поражения подряд, но теперь обрели необходимую форму и снова заиграли мощно, одержав 4 победы к ряду.
Даже играя у гостях ПСЖ будет фаворитом, с таким нападением я думаю им по силе выиграть эту игру с разницей в 2 мяча, всем Удачи, подписывайтесь!
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