Евгений Савин и букмекерская компания Winline объявили о начале партнерства. Оно коснется всех проектов, над которыми работает блогер:

Евгений Савин становится амбассадором бренда Winline,

а компания становится партнером YouTube-проекта «КраСава»

Также Winline становится стратегическим партнером и титульным спонсором футбольного клуба «Красава».

Футбольный клуб намерен с нового сезона заявиться в ПФЛ и будет выступать на стадионе «Центральный» в подмосковном Одинцово.

В чем поможет Winline?

Букмекерская компания возьмет на себя разработку сайта и мобильного приложения клуба,

поможет в создании и реализации развлекательной программы для зрителей в дни проведения домашних матчей клуба

и окажет содействие по ряду других маркетинговых инициатив ФК «Красава».

«Очень рад этому партнерству. Для меня очень важно, чтобы проект футбольного клуба «Красава» был открытым и доступным для всех, кому он может быть интересен. Хочу, чтобы болельщикам было круто и весело на матчах нашей команды. У меня огромное количество идей о том, как этого добиться. И я был в восторге, что у Winline оказалось еще примерно столько же таких же, по-хорошему сумасшедших идей.

И они хотят двигаться в этом направлении вместе с «Красавой». Поэтому, как я обычно говорю в таких случаях: «Погнали!» – прокомментировал сотрудничество Евгений Савин.