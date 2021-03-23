Франция — фаворит молодежного ЕВРО. Россия — даже не в топ-7
Совсем скоро стартует молодежный чемпионат Европы, в котором примет участие и сборная России. Расписание, коэффициенты, статистику ставок, составы и прогнозы пользователей на все матчи, вы можете посмотреть в нашем матч-центре.
Сборная России попала в группу C, где встретится со сборными Франции, Дании и Исландии.
Букмекеры открыли линию на то, кто же станет чемпионом молодежного ЕВРО.
Топ-7 претендентов выглядит следующим образом:
- Франция — 5.00 (вероятность с учетом маржи — 20%)
- Англия — 6.00 (17%)
- Испания — 6.50 (16%)
- Германия — 7.00 (14%)
- Нидерланды — 8.00 (13%)
- Италия — 10.00 (10 %)
- Португалия — 12.00 (8%)
Победа Дании, России, Хорватии и Чехии оценивается с кэфом 35.00 (3%).
На победу Венгрии, Исландии, Румынии и Словении можно поставить с коэффициентом 70.00. (менее 2%).
Как выступит сборная России?
- Займет первое место в группе: Да — 5.00; Нет —1.13.
- Выиграет 1-ый матч и не выйдет из группы: Да — 3.20; Нет —1.30.
- Не выиграет 1-ый матч и не выйдет из группы: Да — 3.00; Нет — 1.34.
- Выйдет из группы не выиграв ни одного матча: Да — 7.00; Нет — 1.07.
- Забьет во всех матчах и не выйдет из группы: Да — 3.80; Нет — 1.22.
Напомним, что Россия начнет свой путь на молодежном ЕВРО матчем против Исландии.
А как считаете вы? Сможет ли Россия дойти до финала? Пишите в комментариях!
Комментарии
Сначала старые
Сначала новые
Wasso
69.6% WR1.02% ROI