Франция — фаворит молодежного ЕВРО. Россия — даже не в топ-7

Совсем скоро стартует молодежный чемпионат Европы, в котором примет участие и сборная России. Расписание, коэффициенты, статистику ставок, составы и прогнозы пользователей на все матчи, вы можете посмотреть в нашем матч-центре.

Сборная России попала в группу C, где встретится со сборными Франции, Дании и Исландии.

Букмекеры открыли линию на то, кто же станет чемпионом молодежного ЕВРО.

Топ-7 претендентов выглядит следующим образом:

Франция — 5.00 (вероятность с учетом маржи — 20%) Англия — 6.00 (17%) Испания — 6.50 (16%) Германия — 7.00 (14%) Нидерланды — 8.00 (13%) Италия — 10.00 (10 %) Португалия — 12.00 (8%)

Победа Дании, России, Хорватии и Чехии оценивается с кэфом 35.00 (3%).

На победу Венгрии, Исландии, Румынии и Словении можно поставить с коэффициентом 70.00. (менее 2%).

Как выступит сборная России?

Займет первое место в группе: Да — 5.00 ; Нет — 1.13 .

; Нет — . Выиграет 1-ый матч и не выйдет из группы: Да — 3.20 ; Нет — 1.30 .

; Нет — . Не выиграет 1-ый матч и не выйдет из группы: Да — 3.00 ; Нет — 1.34 .

; Нет — . Выйдет из группы не выиграв ни одного матча: Да — 7.00 ; Нет — 1.07 .

; Нет — . Забьет во всех матчах и не выйдет из группы: Да — 3.80; Нет — 1.22.

Напомним, что Россия начнет свой путь на молодежном ЕВРО матчем против Исландии.

А как считаете вы? Сможет ли Россия дойти до финала? Пишите в комментариях!