Betting Insider

Франция — фаворит молодежного ЕВРО. Россия — даже не в топ-7

автор Михаил Даньшин

Совсем скоро стартует молодежный чемпионат Европы, в котором примет участие и сборная России. Расписание, коэффициенты, статистику ставок, составы и прогнозы пользователей на все матчи, вы можете посмотреть в нашем матч-центре.

Сборная России попала в группу C, где встретится со сборными Франции, Дании и Исландии.

Букмекеры открыли линию на то, кто же станет чемпионом молодежного ЕВРО. 
Топ-7 претендентов выглядит следующим образом:

  1. Франция — 5.00 (вероятность с учетом маржи — 20%)
  2. Англия — 6.00 (17%)
  3. Испания — 6.50 (16%)
  4. Германия — 7.00 (14%)
  5. Нидерланды  — 8.00 (13%)
  6. Италия — 10.00 (10 %)
  7. Португалия — 12.00 (8%)

Победа Дании, России, Хорватии и Чехии оценивается с кэфом  35.00 (3%). 

На победу Венгрии, Исландии, Румынии и Словении можно поставить с коэффициентом 70.00. (менее 2%).

Как выступит сборная России?

  • Займет первое место в группе: Да — 5.00; Нет —1.13.
  • Выиграет 1-ый матч и не выйдет из группы: Да — 3.20;  Нет —1.30.
  • Не выиграет 1-ый матч и не выйдет из группы: Да — 3.00; Нет — 1.34.
  • Выйдет из группы не выиграв ни одного матча: Да — 7.00; Нет — 1.07.
  • Забьет во всех матчах и не выйдет из группы: Да — 3.80; Нет — 1.22.

Напомним, что Россия начнет свой путь на молодежном ЕВРО матчем против Исландии.

А как считаете вы? Сможет ли Россия дойти до финала? Пишите в комментариях!

Комментарии
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Wasso
69.6% WR1.02% ROI
Я думаю, Россия всё же выйдет из группы, но чемпионом не станет - это уж совсем невероятно...
 А чемпионство, мне кажется будет в этот раз за Испанцами!)
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