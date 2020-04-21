Экс-игрок «Сити» получил 5 лет дисквалификации за организацию договорного матча

За организацию договорного матча бывший игрок сборной Нигерии и «Ман Сити» Диксон Этуху получил отстранение от футбольной деятельности в Швеции сроком на 5 лет. Ниггериец пытался подкупить своего бывшего товарища по другой команде – шведскому АИКу.

В 2017 году Этуху предлагал вратарю АИКа Кенни Стаматопулосу «сдать» игру против «Гетеборга» за 2 млн шведских крон (около 170 тысяч евро). Однако тот сообщил об этом в офис лиги, после чего матч перенесли. Шведская федерация футбола передала дело в суд, сообщив, что вместе с предложением о сдаче игры вратарю АИКа поступали угрозы от Этуха и Албана Юсуфи (бывший одноклубник).

После трех лет разбирательств суд признал их виновными в организации договорного матча. Оба выплатят штраф и будут отстранены от футбола на 5 лет. При этом запрет на спортивную деятельность действует только на территории Швеции.

Диксон Этух 14 лет играл в клубах Английской-Премьер Лиги и Чемпионшипа. В 2015 году он перешел в стокгольмский АИК, где через год завершил профессиональную карьеру. За сборную Нигерии Этух провел 33 матча, в том числе на ЧМ-2010 в ЮАР.

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