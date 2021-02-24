Betting Insider

Экс-футболист сборной Италии был оправдан по делу о договорных матчах

автор Сергей Рябкин

Джузеппе Синьори, который завершил карьеру еще в 2006 году, был обвинен в организации договорного матча между «Пьяченцей» и «Падовой», который состоялся в 2010-м году.

Все началось с того, что в 2011-м году Синьори был арестован итальянской полицией. Также помимо экс-футболиста были арестованы еще 15 фигурантов дела об организации договорных матчей в низших лигах Италии. Сразу после начала разбирательств, Синьори было запрещено заниматься какими-либюо делами в итальянском футболе.

Перед судом Синьори предстал не один: вместе с ним был бывший игрок «Интера» и «Ромы» Луиджи Сартор. Обвинение состояло в том, что экс-футболисты получили 65 тысяч евро от членов «сингапурской группы» за организацию договорняка, из которых 30 тысяч якобы достались Синьори.

Однако для Синьори все закончилось благополучно, так как в ходе судебного разбирательства было доказано, что он получал эти деньги, но сделано это было в рамках своих профессиональных обязанностей.

Спустя 9 лет, после завершения всех разбирательств, Синьори заявил: «Правосудие восторжествовало только частично, так как никто мне не вернет потерянные годы, хотя у меня никогда не было сомнений в моей невиновности». 

За годы своей профессиональной карьеры Джузеппе Синьори выступал за «Пьяченцу», «Лацио», «Болонью» и многие другие итальянские клубы. Он трижды становился лучшим бомбардиром Серии А. Вместе со сборной Италии выиграл серебро ЧМ-1994.

Больше историй о беттинге и букмекерском бизнесе в нашем блоге!

Комментарии
Сначала старые
Сначала новые
Согласны? Оставьте свой комментарий.

Лучшие букмекеры

Все букмекеры
Партнер Betting Insider
Обзор
Кешбэк
10 %
Партнер Betting Insider
Обзор
Бонус
5 000 ₽
Партнер Betting Insider
Обзор
Бонус
30 000 ₽
Партнер Betting Insider
Обзор
Фрибет
10 000 ₽
Партнер Betting Insider
Обзор
★★★★★
Обзор
Бонус
10 000 ₽
★★★★★
Обзор
Бонус
5 000 ₽
★★★★★
Обзор
Бонус
5 000 ₽
★★★★★
Обзор
★★★★★
Обзор

Рекомендуемые прогнозы

Больше популярных прогнозов
⚪ WHITE ⚪ 50% WR-0.58% ROI
1.6Победит Наполи
Наполи — Гранада| Лига Европы УЕФА
Наполи — Гранада| Лига Европы УЕФА
⬇️ Точный Счёт ⬇️

🔵«Наполи» проиграл «Гранаде» в первом матче. Многих это удивило, но вовсе не меня. Ведь у подопечных Гаттузо был тяжёлый матч с Ювентусом ,к тому же много основных игроков остались в лазарете.
🔵Дома неаполитанцы играют довольно мощно и частенько побеждают – отыграть два гола у находящейся не в лучшей форме «Гранады» им вполне по силам.

Вероятные исходы:

🟡Победа 1
🟡ТБ 2.5
🟡П1+ТБ 1.5

Предлагаю ТС: 🟡2-0🟡
4
Повторить за 1.6
КСК 50% WR3.76% ROI
2.91Аякс фора (-1)
Аякс — Лилль| Лига Европы УЕФА
Аякс — Лилль| Лига Европы УЕФА
Считаю что Доги сольются! Когда Лиль выходил в весеннюю стадию ЛЕ, никто и предположить не мог, что они будут идти к 27 туру Лиги 1 на первом месте. Сейчас им ЛЕ ни к селу ни к городу. Это огромное бремя от которого они попытались избавится уже в первом матче. Аякс весь матч атаковал и если бы не подарок Тальяфико, то у Догов то и опасных моментов то не было. неожиданно поведя в счёте Галтье бросился делать замены доламывая игру своей команды. А у Аякса ну не шёл мяч в ворота и всё. Тогда Саншеш просто на ровном месте привозит пенальти, для приличия поспорив с судьёй. Вы скажете я драматизирую, нет это лёгкая ирония . Ну а если серьёзно, то у Лиля нет никакой мотивации от совсем. Это конечно не значит, что они обязаны проиграть. Ничья была бы для них лучшим результатом. Да и футбол это такая штука, что когда у тебя нет настроя побеждать матч тебе легко даётся собственно так и было до 87 минуты первого матча.
0
Повторить за 3.04