Экс-футболист сборной Италии был оправдан по делу о договорных матчах

Джузеппе Синьори, который завершил карьеру еще в 2006 году, был обвинен в организации договорного матча между «Пьяченцей» и «Падовой», который состоялся в 2010-м году.

Все началось с того, что в 2011-м году Синьори был арестован итальянской полицией. Также помимо экс-футболиста были арестованы еще 15 фигурантов дела об организации договорных матчей в низших лигах Италии. Сразу после начала разбирательств, Синьори было запрещено заниматься какими-либюо делами в итальянском футболе.

Перед судом Синьори предстал не один: вместе с ним был бывший игрок «Интера» и «Ромы» Луиджи Сартор. Обвинение состояло в том, что экс-футболисты получили 65 тысяч евро от членов «сингапурской группы» за организацию договорняка, из которых 30 тысяч якобы достались Синьори.

Однако для Синьори все закончилось благополучно, так как в ходе судебного разбирательства было доказано, что он получал эти деньги, но сделано это было в рамках своих профессиональных обязанностей.

Спустя 9 лет, после завершения всех разбирательств, Синьори заявил: «Правосудие восторжествовало только частично, так как никто мне не вернет потерянные годы, хотя у меня никогда не было сомнений в моей невиновности».

За годы своей профессиональной карьеры Джузеппе Синьори выступал за «Пьяченцу», «Лацио», «Болонью» и многие другие итальянские клубы. Он трижды становился лучшим бомбардиром Серии А. Вместе со сборной Италии выиграл серебро ЧМ-1994.

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