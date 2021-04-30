Ставим на экспресс из трех матчей пятницы с коэффициентом 3.22.



1 мая 2021 16:30

П1: 1.64

ЦСКА в РПЛ идет на шестом месте с 46 очками. Столько же очков еще у трех команд: «Рубина», «Сочи», «Динамо». Между этими командами идет борьба за зону Лиги Европы. В последнем туре РПЛ ЦСКА проиграл «Спартаку» (0:1).

В составе ЦСКА в этом сезоне лучший снайпер и распасовщик – Влашич. У него на счету в РПЛ 11 голов и 6 голевых передач.

В предстоящем матче ЦСКА не сможет помочь целый ряд игроков: Бохинен, Зайнутдинов, Карпов, Кучаев, Магнуссон, Набабкин, Фернандес.

«Уфа» в РПЛ идет на 14 месте с 20 очками. От «Ротора», который в прямой зоне вылета отрыв в два очка. Текущее место дает право сыграть плей-офф с командой ФНЛ за право играть следующий сезон в Премьер-лиге. В последнем туре РПЛ уфимцы проиграли «Сочи» (2:3).

В предстоящем матче «Уфе» не смогут помочь: Дзантиев и Йокич.

В очных играх команд из последних трех игр:

2 выиграл ЦСКА;

1 ничья.

Прогноз: ЦСКА, чтобы рассчитывать на еврокубки в следующем году, устраивает только победа. В домашней игре они должны забирать у аутсайдера три очка, любая осечка сейчас и придется попрощаться с медалями и зоной еврокубков. Поэтому моя ставка на победу москвичей.

1 мая 2021 19:00

«Краснодар» в РПЛ идет на 10 месте с 38 очками. 8 очков до Лиги Европы при оставшихся 3 играх. В последнем туре РПЛ краснодарцы выиграли «Рубин» (1:0). До этого была ничья и три поражения.

В составе краснодарцев в этом сезоне РПЛ лучшие голеадоры: Берг (9 голов), Кабелла (8).

В предстоящем матче «Краснодару» не сможет помочь Рамирес, который травмировал колено.

«Сочи» в РПЛ идет на 5 месте с 46 очками и борется за попадание в Лигу Европы. В последнем туре РПЛ «Сочи» обыграли «Уфу» (3:2).

В предстоящем матче сочинцам не смогут помочь: Жоазиньо и Попов.

В очных играх команд из последних трех игр:

2 выиграл «Сочи»;

1 ничья.

Прогноз: У краснодарцев нет никакой турнирной мотивации, они практически лишены шансов на попадание в еврокубки,а от зоны вылета они себя обезопасили. Что не сказать о «Сочи», которые имеют хорошие шансы выступать в следующем сезоне в Европе, для этого им обязательно нужно брать очки. Но, учитывая последнюю игру краснодарцев я все-таки возьму прогноз с форой в один мяч на сочинцев.

1 мая 2021 19:30

П1 : 1.51

«Челси» в АПЛ сейчас идет четвертым. От третьего «Лестера» разрыв в 4 очка, а задел перед пятым «Вест Хэм» 3 очка. «Ливерпуль», «Тоттенхэм», «Эвертон» тоже недалеко ушли и поборются за ТОП-4 по итогам чемпионата.

«Челси» три матча не проигрывает в АПЛ. В последней игре Чемпионата Англии был обыгран «Вест Хэм» (1:0). В недавнем матче полуфинала ЛЧ команда Тухеля сыграла в гостях вничью с «Реалом» (1:1)

В составе «Челси» в этом сезоне АПЛ трое игроков забили по 6 мячей:

Вернер; Маунт; Абрахам.

В предстоящем матче «Челси» не сможет помочь Ковачич.

«Фулхэм» идет в зоне вылета в АПЛ. От спасительной 17 строчки семь очков при пяти оставшихся играх.

В последней игре АПЛ «Фулхэм» разошелся миром с «Арсеналом» (1:1). До этого поединка у «Фулхэма» было 6 поражений подряд.

В предстоящем матче «Фулхэму» не смогут помочь: Конголо, Кэрни и Родак.

В последних пяти очных играх во всех одержал победу «Челси».

Прогноз: «Челси» играет дома, да еще и с аутсайдером чемпионата, который из 6 последних игр 5 проиграл и лишь в одной сыграл вничью. Команда Тухеля же сейчас на ходу, о чем говорит ТОП-4 в ЛЧ, поэтому делаю ставку на их победу.

Итоговый экспресс на игры Лиги Европы и Примеры

ЦСКА – «Уфа» П1 с коэффициентом 1.64;

«Краснодар» – «Сочи»: Ф2 (1) с коэффициентом 1.30;

«Челси» – «Фулхэм»: П1 с коэффициентом 1.51.

Общий коэффициент: 3.22

Статистика экспрессов (Sportik-акула)

Всего поставлено: 15.

Сыграли: 5.

Проиграли: 10.

Средний кэф: 4.45

Последние 5 экспрессов: ❌,✅,❌,✅,✅.