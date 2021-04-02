Экспресс дня на Ла Лигу, чемпионат Португалии и Чемпионшип. ​Общий кэф — 19.82!

Сегодня клубный футбол возвращается в полном объеме. Ла Лига откроет программу тура матчем между «Леванте» и «Уэской», а в Чемпионшипе пройдет сразу несколько игр.

Вот популярные прогнозы пользователей Betting Insider на сегодняшние матчи:

(17:00) «Борнмут» — «Мидлсбро»: П1 за 2.17;

(17:00) «Престон» — «Норвич»: П2 за 1.71;

(17:00) «Уотфорд» — «Шеффилд Уэнсдей»: П1 за 1.53;

(22:00) «Леванте» — «Уэска»: Ф1 (0) за 1.80;

(22:30) «Насьонал» — «Портмионенсе»: ОЗ (да) за 1.94.

Общий кэф — 19.82! Зайдет

Наш вчерашний экспресс не зашел из-за одного гола в матче «Мальоркой» и «Леганесом». В комментариях тоже не было победителей, но ближе всех оказался Капперник!





Если не согласны с экспрессом — пишите в комментариях свой вариант. Самый точный прогноз мы покажем завтра!