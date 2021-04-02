Экспресс дня на Ла Лигу, чемпионат Португалии и Чемпионшип. Общий кэф — 19.82!
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Сегодня клубный футбол возвращается в полном объеме. Ла Лига откроет программу тура матчем между «Леванте» и «Уэской», а в Чемпионшипе пройдет сразу несколько игр.
Вот популярные прогнозы пользователей Betting Insider на сегодняшние матчи:
- (17:00) «Борнмут» — «Мидлсбро»: П1 за 2.17;
- (17:00) «Престон» — «Норвич»: П2 за 1.71;
- (17:00) «Уотфорд» — «Шеффилд Уэнсдей»: П1 за 1.53;
- (22:00) «Леванте» — «Уэска»: Ф1 (0) за 1.80;
- (22:30) «Насьонал» — «Портмионенсе»: ОЗ (да) за 1.94.
Общий кэф — 19.82! Зайдет
Наш вчерашний экспресс не зашел из-за одного гола в матче «Мальоркой» и «Леганесом». В комментариях тоже не было победителей, но ближе всех оказался Капперник!
Если не согласны с экспрессом — пишите в комментариях свой вариант. Самый точный прогноз мы покажем завтра!
Комментарии
Сначала старые
Сначала новые
⚽️ Татьяна 😈
53.7% WR2.74% ROI
Азамат Папшуов1
43.2% WR-13.5% ROI
Александр Перепелицин
16% WR-15.06% ROI
Александр Лукьянов9
50% WR0.95% ROI
Михаил Пояна
60.1% WR4.93% ROI
Жук
35.7% WR-11.06% ROI
Максим Саитов1
42.9% WR-1.35% ROI
Дмитрий Марковский
38.9% WR-8.52% ROI
Темірхан Орынбасар1
0% WR0% ROI
DESANT2000
48.3% WR-4.04% ROI