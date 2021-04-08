Экспресс на Лигу Европы с общим коэффициентом 3.72! Соберете в комментариях лучше?

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Сегодня мы составим экспресс из трех матчей Лиги Европы.

Дата: 08.04.2021 в 22:00 (МСК).

К «Арсеналу» очень много вопросов в последнее время. И по спортивной части, и по околофутбольной жизни. Клуб постоянно попадает в какие-то истории, при этом не показывая стабильного результата. Думаю, сам факт того, что команда уровня «Арсенала» занимает 10 место в АПЛ – это одна большая трагедия. И искупить свою вину перед болельщиками коллектив может только победой в Лиге Европы.

Однако, сегодня против лондонцев сыграет «Славия». Команда, которая в последний раз проигрывала еще в 2020 году. Я не верю, что ребята возьмут и резко сольются перед «Арсеналом». Уверен, что как минимум плюсовую фору «Славия» удержит.

Дата: 08.04.2021 в 22:00 (МСК).





«Гранада» бросила все силы на Лигу Европы и абсолютно забыла о чемпионате. Теперь расклад событий следующий: в ЛЕ команда играет в четвертьфинале, в чемпионате команда доигрывает сезон. В Примере «Гранаде» не светит ни вылет, ни еврокубки, так что ребята могут спокойно сосредоточиться на Лиге Европы.

Другой вопрос – волнует ли это «Манчестер Юнайтед»? Оле-Гуннар Сульшер четко сказал,что он намерен выиграть Лигу Европы. И по составу, и по текущей игровой форме команды даже близко нельзя сравнивать. Есть четкое ощущение, что все вопросы «МЮ» решит уже в первой игре в Гранаде.

«Аякс» – «Рома»: слишком много голов не будет

Дата: 08.04.2021 в 22:00 (МСК).

«Аякс» почти всегда славился эффектной атакующей игрой. Это замечательно, только вот речь идет о четвертьфинале Лиги Европы. Турнир крайне важен для обеих команд, так что и «Аяксу», и «Роме» есть, что терять. Букмекеры позволяют делать хорошие ставки на «низ», и я не вижу причин, почему мы от такой возможности должны отказываться.

Прогноз на эту встречу будет простой – команды на двоих забьют не больше 3 мячей. Фактор четвертьфинала важного турнира даст о себе знать. Букмекеры слишком переоценили «верх» в этой встрече.

Итоговый экспресс

«Арсенал» – «Славия». Ф2 (+1.5) – 1.57

«Гранада» – «Манчестер Юнайтед». П2 – 1.57

«Аякс» – «Рома». ТМ (3.5) – 1.51

Общий коэффициент – 3.72

Какие прогнозы на матчи Лиги Европы дадите вы? Делитесь своим мнением в комментариях!

Источник главного изображения: thepeoplesperson.com

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Автор поста – Александр Москвин

