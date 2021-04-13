Кто выйдет в полуфинал ЛЧ? Экспресс дня на ЛЧ и Чемпионшип с общим кэфом 8.93!

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13 апреля 2021 22:00:

Лига чемпионов:

1X за 1.76

«ПСЖ» уверенно прошел в 1/8 финала «Барселону», по сумме двух встреч матчи закончились со счетом (5:2). В четвертьфинале первого матча была с «Баварией» одержана победа (3:2). Быстрый гол Мбаппе застал врасплох немцев, которые начали создавать много моментов, но до голов завершать их удавалось крайне редко.

В чемпионате Франции команда идет на второй строчке с 66 очками. Отрыв от лидирующего «Лилля» три очка. В последней игре чемпионата команда выиграла в гостях у «Страсбура» (4:1).

У парижан на поле в этом сезоне феерит Мбаппе. Он лучший бомбардир чемпионата Франции с 21-им голом и семью голевыми передачами. Киллиан отметился дублем в первом четвертьфинальном матче, показав высочайший класс в завершении моментов.

Неймар постепенно набирает обороты. На его счету два ассиста в первом матче с мюнхенцами. Еще в этом сезоне в его активе шесть голов в ЛЧ. Бразилец занимает третью строчку в списке бомбардиров турнира.

Травмированные игроки в команде: Бернат, Курзава, Маркиньос, Икарди. Третий получил повреждение в первом матче с немцами на 28-ой минуте матча и был заменен на Эрреру.

Паредес сможет принять участие после отбытия дисквалификации. Также могут сыграть: Веррати и Флоренци, которые вылечились от коронавируса.

«Бавария» в 1/8 финала ЛЧ убедительно прошла «Лацио». По сумме двух встреч (6:2). Но в первом матче 1/4 финала подопечные Флика не справились с парижанами и проиграли (2:3). Хотя имели весомое преимущество и во владении мячом (61% на 39%) и в ударах по воротам (31:6) и в ударах в створ (12:4).

В последней игре чемпионата Германии была зафиксирована ничья с «Унион Берлин» (1:1). Мюнхенцы идут на первой строчке в таблице Бундеслиги и опережают ближайшего преследователя «Лейпциг» на пять очков.

В текущей обойме «Баварии» хороший сезон проводит Мюллер. В Бундеслиге на его счету 10 голов и 16 голевых передач. Коман неплохо проявляет себя в ЛЧ: три гола и столько же голевых передач.

Потери из-за травм очень серьезные. Не смогут помочь команде сразу пять основных игроков: Зюле, Коста, Толиссо, Левандовски, Гнабри.

Прогноз: «ПСЖ» сейчас на ходу и в последних двух играх побеждает. В строй вернулись сразу трое игроков. Что нельзя сказать о «Баварии», которая наоборот две игры не может выиграть, да еще и нет в строю целого набора ключевых игроков. Будет интересная игра, но предпочтение отдаю хозяевам, которые не должны отдать победу в родных стенах. Беру событие: 1X.

13 апреля 2021 22:00:

Лига чемпионов:

П1 за 1.86

«Челси» с двумя победами (1:0) и (2:0) прошел мадридский «Атлетико» в 1/8 финала ЛЧ. И в первом четвертьфинальном матче против португальцев была победа (2:0).

В АПЛ, в последнем сыгранном туре был обыгран «Кристал Пэлас» (4:1), где дублем отметился Пулишич. Лондонцы занимают пятую строчку, на два очка отстают от «Лестера», который идет на третьем.

В Лиге Чемпионов лучший голеадором команды является Жиру, у которого шесть голов в активе. В АПЛ нет явного бомбардира, сразу трое забили в этом сезоне по шесть мячей: Маунт, Абрахам, Жоржиньо.

Канте пока неизвестно сможет ли выйти на поле. У него мышечная травма.

«Порту» в 1/8 ЛЧ с огромным трудом прошел «Юве» и на первый четвертьфинальный матч, похоже, не хватило сил и эмоций. Проигрыш (0:2) отыгрываемый, но сделать это с обороной «Челси» будет сложно.

В последней игре чемпионата Португалии была обыграна «Тондела» (2:0). В Примейра-лиге «Порту» идет на второй строчке, отставая от «Спортинга» на шесть очков.

Два игрока «Порту» в ТОП-5 лучших бомбардиров португальского чемпионата: Оливейра и Тареми. У первого 12 голов и пять голевых передач, у второго десять и шесть соответственно. В ЛЧ лучший голеадор команды все тот же Оливейра: с пятью забитыми мячами.

У нападающего португальцев Мартинеса повреждение колена и пока под вопросом его участие в игре. Также не смогут помочь по состоянию здоровья: Кошта, Маркано и Мбайе

Прогноз: Моя ставка на то, что «Челси» и в этой игре победит, наказав «Порту» на контратаках. Португальцы будут рисковать, заигрываться впереди, ведь им нужно забить минимум два. Защитные редуты «аристократов» не должны дрогнуть и в этом противостоянии.

13 апреля 2021 20:00:

Чемпионшип:

П2 за 2.54

«Шеффилд Уэнсдей» идет на предпоследней (23) строчке в Чемпионшипе. В 40 играх набрано всего 35 очков. В них 34 забито и 52 пропущено. От 21 строчки, которая дает право остаться в лиге семь очков, при том, что осталось сыграть шесть игр в чемпионате.

Результаты команда в этом сезоне демонстрирует нестабильные. В последней игре Чемпионшипа «Шеффилд Уэнсдей» уступили на выезде середняку таблицы «КПР» (1:4). А в предпоследней игре команда разгромила «Кардифф» из ТОП-8 чемпионата (5:0).

Уиндасс, Патерсон, Роудс лучшие бомбардиры команды в этом сезоне Чемпионшип. Они имеют в своем активе по семь голов.

В лазарете пребывает целый ряд игроков: Доусон, Ван Акен, Данкли, Иорфа, Деле-Баширу, Луонго, Одубаджо.

«Суонси» располагается на четвертой строчке в таблице. В 40 играх набрано 72 очка, 48 забито и 31 пропущено. По пропущенным третий показатель в лиге. От «Брентфорда», который на третьем месте, команду отделяет одно очко. А от, занимающего второе место «Уотфорда» отставание в десять очков, но с игрой в запасе. В спину дышат ряд команд, которые тоже жаждут подняться в АПЛ.

«Суонси» в прошлом туре прервал свою четырехматчевую серию поражений, одолев в гостях «Миллуол» (3:0).

В «Суонси» хорошо проводят сезон: Айю и Лоу. Первый забил в чемпионате 15 голов и отдал три голевых, а второй забил 11.

Травмированы у подопечных Купера три игрока: Бенда, Моррис, Каллен.

В очных противостояниях команд за последние 11 игр: четыре победы «Суонси», шесть ничьих и одна победа у «Шеффилд Уэнсдей».

Прогноз: «Суонси» воспрял духом и одержал победу в последнем туре Чемпионшипа и продолжает погоню за выход в АПЛ, любая осечка сейчас может дорого обойтись. «Шеффилд Уэнсдей», наоборот, безвольно проиграл в последней игре и застрял на дне турнирной таблицы. Делаю ставку в этом матче на фаворита – «Суонси», что даст хороший конечный коэффициент для нашего экспресса.

Итоговый экспресс на игры Лиги чемпионов и Чемпионшипа

«ПСЖ» – «Бавария»: 1X с коэффициентом 1.89;

«Челси» – «Порту»: П1 с коэффициентом 1.86;

«Шеффилд Уэнсдей» – «Суонси»: П2 с коэффициентом 2.54.

Автор экспресса – Денис Антипов.