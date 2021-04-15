Экспресс на Лигу Европы с общим коэффициентом 4.62! Соберете в комментариях лучше?

Сегодня состоятся ответные матчи 1/4 финала Лиги Европы. Кто пройдет в полуфинал?

15 апреля 2021 в 22:00

Лига Европы

Ставка: П1 за 1.46

«Манчестер Юнайтед» в первом гостевом матче 1/4 финала Лиги Европы добился комфортного преимущества, обыграв «Гранаду» со счетом 2:0. Команда Сульшера второй год подряд может оказаться в полуфинале ЛЕ.

В АПЛ команда Сульшера занимает вторую строчку. В их активе 63 очка в 31 игре. «МЮ» на семь очков опережает «Лестер», идущий третьим. До лидера чемпионата «Манчестер Сити» отставание в одиннадцать баллов, при одной игре в запасе. «МЮ» выдает серию в АПЛ из четырех побед подряд и одиннадцати матчей без поражений. В последнем туре чемпионата был обыгран «Тоттенхэм» (3:1).

В «МЮ» особо выделяются в этом сезоне Фернандеш и Рэшфорд. У первого в АПЛ 16 голов и одиннадцать ассистов, а у второго 10+7. Они же и лучшие бомбардиры команды в этом розыгрыше ЛЕ: у Фернандеша три мяча, у Рэшфорда два.

Из-за проблем со здоровьем у «МЮ» игру пропустят следующие игроки: Байи, Джонс, Мактоминей, Марсьяль. Из-за перебора желтых карточек не сыграют Магуайр и Шоу.

«Гранада» в Ла Лиге идет на восьмой строчке в турнирной таблице. Набран 39 очков в 30 играх. Есть небольшие шансы зацепиться за зону Лиги Европы: отрыв до нее составляет восемь очков. От зоны вылета отрыв в 13 баллов. В трех последних играх чемпионата Испании очки были набраны только в последней: был обыгран один из аутсайдеров Ла Лиги «Вальядолид» (2:1).

Лучший бомбардир испанцев в Ла Лиге – Сольдадо, с шестью мячами в активе. У Молины и Суареса по пять. В ЛЕ все те же трое и Эррера забили по два мяча.

Травмированы в составе «Гранады»: Лосано, Милья, Соро. Из-за перебора желтых игру с «МЮ» пропустят: Брис и Дуарте.

Прогноз: «МЮ» сейчас демонстрирует быструю, активную и результативную игру, которая приносит хорошие плоды. В этой игре команда продолжит натиск ворот «Гранады». Поэтому я беру в этом матче П1.

15 апреля 2021 в 22:00

Лига Европы

Ставка: 1X за 2.11

«Славия» в 1/16 финала ЛЕ прошла «Лестер» по сумме двух игр (2:0). После этого в ⅛ «Рейнджерс» (3:1). А уже в 1/4 в первой игре с «Арсеналом» добились хорошего для себя результата, забив важный гостевой гол на 94-й минуте. Ни в одной из указанных пяти игр чешская команда не проигрывала.

Команда из Праги в чемпионате Чехии уверенно возглавляет таблицу. В 26 встречах было набрано 68 очков, при этом ни одного поражения в чемпионате, при 21 выигрыше и пяти ничьих. Команда в этих встречах забила 72 гола и 15 пропустила. Оба показателя лучшие среди всех команд в чемпионате Чехии. Чемпионство у «Славии» почти в руках: отрыв от второго места, на котором располагается «Яблонец» – 16 очков. При том, что осталось сыграть всего восемь игр.

В топ-5 лучших снайперов чемпионата Чехии вошли сразу три игрока «Славии»: Кухта (12), Сима (11) и Станчу (10). В Лиге Европы лучшим бомбардиром команды является Сима, у которого 4 гола в активе. У Станчу и Олайинка по три.

Из-за проблем со здоровьем игру пропустят: Дели и Говорка.

«Арсенал» сейчас идет на девятой строчке АПЛ с 45 баллами, набранными в 31 игре. В последней игре тура в гостях был обыгран «Шеффилд» (3:0).

Ляказетт с Обамеянгом лучшие бомбардиры лондонцев в АПЛ. У первого в активе 13 голов, у второго девять. В ЛЕ лучший снайпер Пепе с четырьмя голами, у Уиллока с Обамеянгом по три.

Игру пропустят из-за травмы колена: Луис и Тирни. Под вопросом участие: Обамеянга, Смит-Роу и Эдегора.

Прогноз: «Славия» еще ни разу не проигрывала в этом розыгрыше плей-офф Лиги европы. Более того, «Лестеру» в 1/16 не дали забить ни одного. И в чемпионате Чехии команда ни разу не проиграла за 26 матчей. Хороший коэффициент дают на то, что «Славия» не проиграет – забираю его себе в экспресс.

15 апреля 2021 22:00

Лига Европы

Ставка: X2 за 1.50

«Рома» в 1/16 финала ЛЕ уверенно прошла «Брагу» по сумме двух игр (5:1). В 1/8 с таким же счетом был обыгран «Шахтер». Хорошего результата добились итальянцы и в первом четвертьфинальном матче, в котором выиграли в гостях у «Аякса» (2:1). Римляне переломили ход матча во втором тайме, проигрывая после первого (0:1).

В чемпионате Италии «Рома» занимает на текущий момент седьмую строчку с 54 очками. Семь очков отставания до зоны ЛЧ и одно до ЛЕ. В последнем туре Серии А была обыграна в домашней встрече «Болонья» (1:0).

В Серии А у «Ромы» в топ-20 бомбардиров двое игроков: Верету (десять голов и два ассиста), Мхитарян (9 мячей и 8 голевых). В Лиге Европы на первой строчке лучших голеадоров располагается Майорал с семью голами и двумя голевыми передачами.

В лазарете у римлян: Дзаньоло, Кумбулья, Смоллинг, Эль-Шаарави. Под вопросом участие в игре Спинаццолы: он получил небольшую мышечную травму. Из-за перебора желтых игру пропустит Перес.

«Аякс» в 1/16 ЛЕ выбил «Лилль» по сумме встреч (4:2), а в 1/8 «Янг Бойз» (5:0).

«Аякс» в чемпионате Нидерландов уверенно лидирует. В 28 играх они набрали 72 очка. В них 86 голов забили и 20 пропустили. По обеим показателя они лучшие в чемпионате Нидерландов. Отрыв от идущего вторым «ПСВ» составляет 11 очков, при одной игре в запасе. В последней игре чемпионата в гостях был обыгран «Валвейк» (1:0).

Тадич выдает великолепный сезон: на его счету 14 голов в чемпионате Голландии и 13 голевых передач. У Классена (9+2), Энтони (8+8) и Халлера (8+5).

В ЛЕ лучшие снайперы «Аякса» имеют по три гола (Тадич и Классен).

Из-за проблем со здоровьем команде не помогут Блинд и Мазрауи. Под вопросом участие в игре из-за травмы колена Схюрса. Также не сможет сыграть из-за перебора желтых Ренш. У Онаны дисквалификация.

Прогноз: «Аякс» должен идти вперед после первого проигранного матча. Нидерландцы должны атаковать, чтобы забить минимум два гола. С таким развитием атак в лице Тадича думаю, что они должны добиться успеха в игре. Рисковать и брать победу не буду, но сделаю прогноз на то, что они не проиграют.

Итоговый экспресс на игры Лиги европы

«МЮ» – «Гранада»: П1 с коэффициентом 1.46;

«Славия» – «Арсенал»: X1 с коэффициентом 2.11;

«Рома» – «Аякс»: X2 с коэффициентом 1.50.

Автор экспресса: Денис Антипов.