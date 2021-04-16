Сможет ли «Эвертон» обыграть «Тоттенхэм»? Экспресс дня на АПЛ, Бундеслигу и Лигу 1 с общим кэфом 4.42!

Сегодня мы составим экспресс из трех матчей Лиги 1, АПЛ и Бундеслиги.

«Лилль» – «Монпелье»: если гости и проиграют, то не более чем в один мяч

Дата: 16.04.2021 в 22:00 (МСК).

«Монпелье» не проигрывает уже 12 матчей кряду. Букмекеры, видимо, этого не знали. Как иначе объяснить такие высокие коэффициенты на гостей? Понятно, что «Лилль» является лидером Лиги 1, но и «Лилль» достаточно часто оступается. И не так уж просто ему даются победы над аутсайдерами.

Честно говоря, есть ощущение, что «Лилль» поплывет в концовке сезона. Не выдержит конкуренции с «ПСЖ». Уж не знаю, сможет ли «Монпелье» за очки сегодня зацепиться, но проигрывать эти ребята, в случае чего, будут достойно. Не более чем в один мяч.

«Эвертон» – «Тоттенхэм»: очередная осечка для Жозе

Дата: 16.04.2021 в 22:00 (МСК).

Начнем с того, что «Эвертон» играет дома. Закончим тем, что «Тоттенхэм» сейчас показывает не лучший футбол. Прямо сейчас «Тоттенхэм» идет на 7 месте в турнирной таблице АПЛ, и уже сегодня «Эвертон» может обогнать лондонцев.

Да, «Эвертон» тоже проводит не лучший отрезок в сезоне, но на «Эвертон», в отличие от «Тоттенхэма», ничего не давит. Им сейчас гораздо проще и спокойнее делать результат, в то время как команде Моуриньо частенько достается от прессы. Считаю, что сегодня на своем поле команда Карло Анчелотти способна как минимум удержать ничейный счет.

«РБ Лейпциг» – «Хоффенхайм»: команда Нагельсмана снова наберет 3 очка

Дата: 16.04.2021 в 21:30 (МСК).

Чисто с точки зрения спорта, «РБ Лейпциг» и «Хоффенхайм» – это клубы разного уровня. Более того, в данном случае мы имеем ситуацию, при которой явному фавориту очень сильно нужны очки, а андердог, в целом, может обойтись и без них. «Лейпциг» все еще борется за чемпионство в Бундеслиге, а «Хоффенхайм» уже практически обеспечил себе спасение от вылета.

В последних 10 матчах в Бундеслиге «РБ Лейпциг» терял очки только с «Баварией» и «Айнтрахтом». У «Хоффенхайма» же лишь одно очко в последних 4-х матчах. Конечно же, «Лейпциг» обязан выходить и обыгрывать гостей из Хоффенхайма. Прогноз простой – П1 за 1.43.

Итоговый экспресс

«Лилль» – «Монпелье». Ф2 (+1) – 1.78

«Эвертон» – «Тоттенхэм». 1Х – 1.74

«РБ Лейпциг» – «Хоффенхайм». П1 – 1.43

Общий коэффициент – 4.42

А какие прогнозы на матчи пятницы дадите вы? Делитесь своими ставками в комментариях!

Источник главного изображения: Premier League

Источник изображения внутри статьи: For Everton Fans, LAURENT SANSON/SIPA, Getty Images

Автор экспресса: Александр Москвин