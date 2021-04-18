Экспресс на Серию А и РПЛ. Общий коэффициент – 3.38!

Вернется ли «Спартак» на второе место по итогам тура? Наш каппер Александр Москвин составил экспресс из главных событий воскресенья!



18 апреля 2021 в 16:00

Ставка Х2 – 1.68

«Юве» обыграл «Наполи» и «Дженоа» в двух последних турах Серии А. «Ювентус» идет на третьем месте, и уже сегодня команда может выйти на второе.

«Юве» идет андердогом в матче против «Аталанты». Но при этом «Аталанта» в последний раз побеждала «Юве» в чемпионате аж в 2001 году. В последних 25 матчах между командами «Юве» победил 18 раз, а остальные игры закончились вничью. Статистика подсказывает брать Х2, тем более на этот исход дают щедрые 1.68.

18 апреля 2021 19:00

Серия «Спартака» из 5-ти побед подряд прервалась в матче с «Локомотивом» (2:0). Как сильно это поражение повлияет на боевой дух «Спартака» еще неизвестно.

«Уфа» из последних сил борется за выживание. Уже сегодня команда Алексея Стукалова может покинуть зону прямого вылета. Для этого нужно либо обыграть «Спартак», либо сыграть вничью. Дадим уфимцам задачу попроще – просто не пропустить от «Спартака» больше двух.

18 апреля 2021 22:00

Прямо сейчас у «Интера» 11 побед подряд в Серии А. Для оформления чемпионства команде необходимо набрать 11 очков в оставшихся 8-ми играх.

Нет ощущения, что нынешний «Наполи» в состоянии обыграть «Интер». Сыграть вничью – возможно, но не выиграть. Сегодня сложно давать прогнозы против «Интера», а у «Наполи», несмотря на 6 побед в последних 8 матчах, сезон получается нестабильным. Думаю, что ставка Х2 выглядит неплохо для такой игры.

Итоговый экспресс на игры Серии А и РПЛ

«Аталанта» – «Ювентус»: Х2 с коэффициентом 1.68;

«Спартак» – «Уфа»: ИТ1М (2,5) с коэффициентом 1.40;

«Наполи» – «Интер»: Х2 с коэффициентом 1.44.

Общий коэффициент: 3.38

Статистика экспрессов Александра Москвина

Всего поставлено: 9.

Сыграли: 3.

Проиграли: 6.

Средний кэф: 4.32.

Последние 5 экспрессов: 4.42 (-), 3.67 (-), 5.32 (-), 4.35 (+), 3.72 (+).

Источник главного изображения: twenty3.sport

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