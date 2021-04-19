«Ливерпуль» и «Лидс» выдадут очередной «верх»? Экспресс дня: АПЛ + Чемпионат Греции + Сегунда = 3.79

Сегодня ставим на матчи АПЛ, Сегунды и Чемпионата Греции.

17 апреля 2021 22:00

АПЛ

Ставка: Обе забьют за 1.58

«Лидс» в текущем сезоне АПЛ занимает десятую строчку и имеет в активе 45 очков. Команда имеет комфортный отрыв от зоны вылета в 19 очков при оставшихся семи играх чемпионата. До зоны Лиги Европы 9 очков.

Команда Бьелсы выдает серию из трех побед подряд. Причем в последней игре был обыгран лидер Чемпионата Англии – «Манчестер Сити» (2:1). «Лидс» весь второй тайм играл вдесятером после удаления Купера и смог вырвать победу: на 91 минуте Даллас отметился победным голом.

В команде играет один из 5-ти лучших бомбардиров в АПЛ. Это Бэмфорд, который забил 14 голов и отдал 7 голевых передач.

«Лидсу» не сможет помочь Купер (красная карточка в предыдущем туре АПЛ). Под вопросом участие в игре:

Рафинья (травма ноги);

Родриго (мышечная травма);

Форшоу (травма паха).

«Ливерпуль» идет на шестом месте в АПЛ, с 52 очками. От ТОП-4 и зоны Лиги Чемпионов команду Клоппа разделяет три очка. Шансов на чемпионство в этом году уже нет.

«Ливерпуль» выигрывает в трех матчах кряду. В последней игре они обыграли «Астон Виллу» (2:1).

На втором месте в списке лучших бомбардиров АПЛ идет Салах, с 19 мячами в активе.

Целый ряд футболистов не смогут помочь «Ливерпулю» в предстоящем поединке:

Ван Дейк (травма колена);

Гомес (травма колена);;

Келлехер (растяжение брюшных мышц);

Матип (травма лодыжки);

Ориги (мышечная травма);

Хендерсон (травма паха).

В последних трех очных противостояниях победы были за «Ливерпулем». Последний матч между командами завершился победой команды Клоппа со счетом 4:3.

Прогноз: У обеих команд идет серия из трех побед кряду. Команды имеют хороших бомбардиров в составе и последняя их очная встреча с семью голами показала нам это. Поэтому моя ставка на этот матч – «Обе забьют».

19 апреля 2021 19:30

Чемпионат Греции

«Ламия» располагается на девятой строчке Чемпионате Греции с 30 очками. Команда играет в группе вылета за право остаться в Суперлиге. От зоны вылета ее разделяет семь очков.

«Ламия» в последних пяти матчах идет без поражений. В трех из них команда побеждала. В последней встрече была обыграна «ПАС Яннина» (2:1).

Лучший голеадор команды в Чемпионате Греции – Делетич. Он забил 6 голов и отдал три ассиста.

«Лариса» находится на последнем месте Чемпионата Греции (14 место с 23 очками). В случае победы в матче, команда может выбраться из зоны вылета. До ближайшего конкурента по турнирной таблице остается одно очко.

В трех последних играх «Лариса» не проигрывает. В последнем из матчей был обыгран в гостях «Атромитос» (1:0)

Лучший бомбардир «Ларисы» в Чемпионате Греции – Пинакас, с семью голами на счету.

В очных встречах за последние восемь игр «Лариса» ни разу не выиграла «Ламию». А «Ламия» выиграла в пяти из них. В остальных матчах была ничья.

Прогноз: У обеих команд сейчас беспроигрышные серии. Но вот в личных встречах «Ламия» ни разу не проигрывала за последние два года «Ларисе». Поэтому делаю прогноз на то, что хозяева не проиграют.

19 апреля 2021 22:00

Сегунда

Ставка: Ф2 (0) за 1.75

«Альмерия» в Сегунде идет на третьей строчке с 60 очками в активе. До второй строчки и прямого попадания в Примеру команду разделяет восемь очков, при одной игре в запасе. Ближайший преследователь «Леганес» имеет на три очка меньше.

«Альмерия» два матча подряд проигрывает. В последнем матче Сегунды команда уступила «Сарагосе» (1:2).

В ТОП-5 бомбардиров Сегунды у «Альмерии» сразу два футболиста:

Садик (15 голов и три ассиста). Корпас (11 голов и пять голевых передач).

«Эспаньол» лидирует в Сегунде. Набрано 70 очков в 34 играх. По показателю забитых (58) и пропущенных (22) «Эспаньол» лучший в чемпионате.

«Эспаньол» выдает серию из пяти побед подряд. И из последних одиннадцати игр команда ни раазу не проигрывала. В последнем туре Сегунды был обыгран «Леганес» (2:1).

В атаке «Эспаньола» в этом сезоне выделяются:

Де Томас (20 голов и 2 голевые передачи);

Эмбарба (8 + 13);

Пуадо (7 + 6).

В очных противостояниях команд последние три игры за «Эспаньолом».

Прогноз: «Эспаньол» в случае победы над «Альмерией» будет одной ногой в Примере. И это позволит оторваться от «Мальорки» (2 место). «Альмерии» тоже нужны очки для повышения в лиге, но игра в последнее время не клеится в отличие от предстоящего соперника. Поэтому беру нулевую фору гостей.

Итоговый экспресс на игры АПЛ, Чемпионата Греции и Сегунды

«Лидс» – «Ливерпуль» : Обе забьют с коэффициентом 1.58;

«Ламия» – «Лариса»: 1X с коэффициентом 1.37;

«Альмерия» – «Эспаньол»: Ф2 (0) с коэффициентом 1.75.

Общий коэффициент: 3.79

Статистика экспрессов (Sportik-акула)

Всего поставлено: 10.

Сыграли: 2.

Проиграли: 8.

Средний кэф: 5.24.

Последние 5 экспрессов: ❌, ❌, ❌, ❌,✅.

А на кого сегодня ставите вы? Напишите свой экспресс в комментариях!



