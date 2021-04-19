«Ливерпуль» и «Лидс» выдадут очередной «верх»? Экспресс дня: АПЛ + Чемпионат Греции + Сегунда = 3.79
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Сегодня ставим на матчи АПЛ, Сегунды и Чемпионата Греции.
«Лидс» – «Ливерпуль»
17 апреля 2021 22:00
АПЛ
Ставка: Обе забьют за 1.58
«Лидс» в текущем сезоне АПЛ занимает десятую строчку и имеет в активе 45 очков. Команда имеет комфортный отрыв от зоны вылета в 19 очков при оставшихся семи играх чемпионата. До зоны Лиги Европы 9 очков.
Команда Бьелсы выдает серию из трех побед подряд. Причем в последней игре был обыгран лидер Чемпионата Англии – «Манчестер Сити» (2:1). «Лидс» весь второй тайм играл вдесятером после удаления Купера и смог вырвать победу: на 91 минуте Даллас отметился победным голом.
В команде играет один из 5-ти лучших бомбардиров в АПЛ. Это Бэмфорд, который забил 14 голов и отдал 7 голевых передач.
«Лидсу» не сможет помочь Купер (красная карточка в предыдущем туре АПЛ). Под вопросом участие в игре:
- Рафинья (травма ноги);
- Родриго (мышечная травма);
- Форшоу (травма паха).
«Ливерпуль» идет на шестом месте в АПЛ, с 52 очками. От ТОП-4 и зоны Лиги Чемпионов команду Клоппа разделяет три очка. Шансов на чемпионство в этом году уже нет.
«Ливерпуль» выигрывает в трех матчах кряду. В последней игре они обыграли «Астон Виллу» (2:1).
На втором месте в списке лучших бомбардиров АПЛ идет Салах, с 19 мячами в активе.
Целый ряд футболистов не смогут помочь «Ливерпулю» в предстоящем поединке:
- Ван Дейк (травма колена);
- Гомес (травма колена);;
- Келлехер (растяжение брюшных мышц);
- Матип (травма лодыжки);
- Ориги (мышечная травма);
- Хендерсон (травма паха).
В последних трех очных противостояниях победы были за «Ливерпулем». Последний матч между командами завершился победой команды Клоппа со счетом 4:3.
Прогноз: У обеих команд идет серия из трех побед кряду. Команды имеют хороших бомбардиров в составе и последняя их очная встреча с семью голами показала нам это. Поэтому моя ставка на этот матч – «Обе забьют».
«Ламия» – «Лариса»
19 апреля 2021 19:30
Чемпионат Греции
1X: 1.37
«Ламия» располагается на девятой строчке Чемпионате Греции с 30 очками. Команда играет в группе вылета за право остаться в Суперлиге. От зоны вылета ее разделяет семь очков.
«Ламия» в последних пяти матчах идет без поражений. В трех из них команда побеждала. В последней встрече была обыграна «ПАС Яннина» (2:1).
Лучший голеадор команды в Чемпионате Греции – Делетич. Он забил 6 голов и отдал три ассиста.
«Лариса» находится на последнем месте Чемпионата Греции (14 место с 23 очками). В случае победы в матче, команда может выбраться из зоны вылета. До ближайшего конкурента по турнирной таблице остается одно очко.
В трех последних играх «Лариса» не проигрывает. В последнем из матчей был обыгран в гостях «Атромитос» (1:0)
Лучший бомбардир «Ларисы» в Чемпионате Греции – Пинакас, с семью голами на счету.
В очных встречах за последние восемь игр «Лариса» ни разу не выиграла «Ламию». А «Ламия» выиграла в пяти из них. В остальных матчах была ничья.
Прогноз: У обеих команд сейчас беспроигрышные серии. Но вот в личных встречах «Ламия» ни разу не проигрывала за последние два года «Ларисе». Поэтому делаю прогноз на то, что хозяева не проиграют.
«Альмерия» – «Эспаньол»
19 апреля 2021 22:00
Сегунда
Ставка: Ф2 (0) за 1.75
«Альмерия» в Сегунде идет на третьей строчке с 60 очками в активе. До второй строчки и прямого попадания в Примеру команду разделяет восемь очков, при одной игре в запасе. Ближайший преследователь «Леганес» имеет на три очка меньше.
«Альмерия» два матча подряд проигрывает. В последнем матче Сегунды команда уступила «Сарагосе» (1:2).
В ТОП-5 бомбардиров Сегунды у «Альмерии» сразу два футболиста:
- Садик (15 голов и три ассиста).
- Корпас (11 голов и пять голевых передач).
«Эспаньол» лидирует в Сегунде. Набрано 70 очков в 34 играх. По показателю забитых (58) и пропущенных (22) «Эспаньол» лучший в чемпионате.
«Эспаньол» выдает серию из пяти побед подряд. И из последних одиннадцати игр команда ни раазу не проигрывала. В последнем туре Сегунды был обыгран «Леганес» (2:1).
В атаке «Эспаньола» в этом сезоне выделяются:
- Де Томас (20 голов и 2 голевые передачи);
- Эмбарба (8 + 13);
- Пуадо (7 + 6).
В очных противостояниях команд последние три игры за «Эспаньолом».
Прогноз: «Эспаньол» в случае победы над «Альмерией» будет одной ногой в Примере. И это позволит оторваться от «Мальорки» (2 место). «Альмерии» тоже нужны очки для повышения в лиге, но игра в последнее время не клеится в отличие от предстоящего соперника. Поэтому беру нулевую фору гостей.
Итоговый экспресс на игры АПЛ, Чемпионата Греции и Сегунды
«Лидс» – «Ливерпуль» : Обе забьют с коэффициентом 1.58;
«Ламия» – «Лариса»: 1X с коэффициентом 1.37;
«Альмерия» – «Эспаньол»: Ф2 (0) с коэффициентом 1.75.
Общий коэффициент: 3.79
Статистика экспрессов (Sportik-акула)
- Всего поставлено: 10.
- Сыграли: 2.
- Проиграли: 8.
- Средний кэф: 5.24.
Последние 5 экспрессов: ❌, ❌, ❌, ❌,✅.