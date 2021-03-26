Экспресс дня с кэфом 30.51! Снова ставим на низшие лиги!

Как вам вчерашние матчи? Много подняли? Пока сборные снова взяли отдых, ставим на вторые лиги европейских чемпионатов!

Ловите популярные прогнозы пользователей Betting Insider перед сегодняшними играми:

Общий кэф – 30.51! Зайдет?

Наш вчерашний экспресс не зашел из-за недостаточного количества голов в матчах Швеция – Грузия и Испания – Греция. Однако в комментариях у нас есть победитель! Им стал zenit10_2014! Вот его купон:

Израиль – Дания: 2 команда выиграет хотя один тайм

Англия – Сан-Марино: ИТМ 1 (8,5)

Испания – Греция: Тотал больше 1,5

Италия – Северная Ирландия: Тотал меньше 4,5

Швеция – Грузия: 1 команда выиграет хотя один тайм

Германия – Исландия: Тотал больше 1,5

Общий коэффициент 2.99.

Несогласны с экспрессом? Делитесь в комментариях своими мыслями!