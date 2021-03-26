Betting Insider

Экспресс дня с кэфом 30.51! Снова ставим на низшие лиги!

автор Михаил Даньшин

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Как вам вчерашние матчи? Много подняли? Пока сборные снова взяли отдых, ставим на вторые лиги европейских чемпионатов!

Ловите популярные прогнозы пользователей Betting Insider перед сегодняшними играми:

Общий кэф – 30.51! Зайдет?

Наш вчерашний экспресс не зашел из-за недостаточного количества голов в матчах Швеция – Грузия и Испания – Греция. Однако в комментариях у нас есть победитель! Им стал zenit10_2014! Вот его купон:

  • Израиль – Дания: 2 команда выиграет хотя один тайм
  • Англия – Сан-Марино: ИТМ 1 (8,5)
  • Испания – Греция: Тотал больше 1,5
  • Италия – Северная Ирландия: Тотал меньше 4,5
  • Швеция – Грузия: 1 команда выиграет хотя один тайм
  • Германия – Исландия: Тотал больше 1,5

Общий коэффициент 2.99.

Несогласны с экспрессом? Делитесь в комментариях своими мыслями!

Комментарии
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Мария Пеленюс
56.8% WR-0.49% ROI
А где экспресс?)
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BORG
48.2% WR-3.55% ROI
Я так и не понял почему тут взяли победу Кастельона над Эспаньолом, по-моему ниодного фактора нет что бы Эспаньол сегодня не забрал 3 очка у претидента на вылет из Сегунды! 😬
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Серик Аскаров1
47.9% WR-7.25% ROI
дандолк-фин харпс .п1 спотинг х-алькокорн. ф1(0) кастельон-эспоньол. п2 млада болеслав-словацко.обз маастрих-алмере.ф2(0) эйндховен-осс.обз эшторил прая-оливерейренсе.п1 кф14,47
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SIMPLY BETTING
0% WR0% ROI
(21:00) «Спортинг» – «Алькоркон»: Ф1 -1 за 3;
(23:00)  «Кастельон» – «Эспаньол»: П2 за 1,55
(23:00)  «Эйндховен» – «Осс»: ТМ  (2,5) за 2,19;
(23:00) «Эшторил» – «Оливейренсе»: Ф1 -1 за 1.65.
Так более вероятней))) Общий кэф.: 16,8
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