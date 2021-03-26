Экспресс дня с кэфом 30.51! Снова ставим на низшие лиги!
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Как вам вчерашние матчи? Много подняли? Пока сборные снова взяли отдых, ставим на вторые лиги европейских чемпионатов!
Ловите популярные прогнозы пользователей Betting Insider перед сегодняшними играми:
(21:00) «Спортинг» – «Алькоркон»: П1 за 2.01;
(23:00) «Кастельон» – «Эспаньол»: П1 за 6.17;
(23:00) «Эйндховен» – «Осс»: ОЗ+ТБ (2,5) за 1.77;
(23:00) «Эшторил» – «Оливейренсе»: П1 за 1.39.
Общий кэф – 30.51! Зайдет?
Наш вчерашний экспресс не зашел из-за недостаточного количества голов в матчах Швеция – Грузия и Испания – Греция. Однако в комментариях у нас есть победитель! Им стал zenit10_2014! Вот его купон:
- Израиль – Дания: 2 команда выиграет хотя один тайм
- Англия – Сан-Марино: ИТМ 1 (8,5)
- Испания – Греция: Тотал больше 1,5
- Италия – Северная Ирландия: Тотал меньше 4,5
- Швеция – Грузия: 1 команда выиграет хотя один тайм
- Германия – Исландия: Тотал больше 1,5
Общий коэффициент 2.99.
Несогласны с экспрессом? Делитесь в комментариях своими мыслями!
Комментарии
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