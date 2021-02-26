Betting Insider

Долгожданная РПЛ и матчи европейских топ-чемпионатов в экспрессе дня с коэффициентом 10.24! Признавайтесь, ждали?

автор Алексей Шабалдин

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Сегодня особенный день для российского болельщика, ведь возвращается любимая РПЛ. Программу 20-го тура откроют аутсайдеры таблицы: «Тамбов» у себя дома сыграет с «Ротором». Помимо этого, в европейских топ-чемпионатах нас ждут и другие матчи.

Мы собрали одни из самых популярных ставок пользователей Betting Insider и составили из них экспресс на сегодняшние матчи:

  • (19:00) «Тамбов» – «Ротор»: П2 за 1.56
  • (22:30) «Вердер» – «Айнтрахт»: П2 за 1.80
  • (23:00) «Леванте» – «Атлетик»: ОЗ за 1.87
  • (23:00) «Ренн» – «Ницца»: ОЗ за 1.95

Общий коэффициент 10.24! Как думаете, сыграет? 

Пишите в комментариях свой вариант на сегодня. Если ваш экспресс сыграет, то мы обязательно покажем его в следующий раз!

Комментарии
Сначала старые
Сначала новые
Рома Рома7
73.1% WR4.96% ROI
Я думаю ротор томбов подведёт тебя
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Средство Победы
66.1% WR-4.71% ROI
Ренн - Ницца не зайдет
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Gabit Kadirov
25% WR-2.43% ROI
ротор нет, остальное может быть
Ответить
Рома Рома7
73.1% WR4.96% ROI
Плюс ты делаешь очень рискованные ставки обе забьют большой риск
Ответить
DIMONN GAMESS
62.9% WR-3.41% ROI
нет не сыграет!
Ответить
дмитрмй
42.5% WR-11.71% ROI
НЕ РЕАЛЬНО
Ответить
Средство Победы
66.1% WR-4.71% ROI
согласен с людьми ниже. оз всегда рискованно
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Ты Я
50% WR-2.54% ROI
зайдёт
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Ramin
67.1% WR-0.36% ROI
не думаю что зайдёт
Ответить
Александр Дубовик
61.8% WR-5.24% ROI
Тамбов 1х
Ответить

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1.51Обе команды забьют - Да
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Севилья — Барселона| Ла Лига
Несмотря на фантастические показатели Севильи в последнее время, а именно- 8 подряд побед в сухую!!! Севилья пропускала во всех личных встречах с командами из пятёрки лидеров, в том числе — на Камп Ноу (1:1), а также проиграла Дортмунду (2:3) в домашнем матче плей-офф ЛЧ. Уместно вспомнить и групповой этап, где она пропускала от Ренна, Краснодара и Челси. Её оборона не столь безупречна, как может показаться, но аналогичное можно сказать и о Барселоне. В её активе — только 1 сухарь за 7 поединков с командами из топ-7 чемпионата. Если даже команды вроде Уэски, Эйбара и Кадиса заставляли голкипера Буну хорошенько потрудиться, то сине-гранатовые с Месси во главе, вне всяких сомнений, способны огорчить его неоднократно. Барселона забивала в каждом из 16 предыдущих матчей в лиге. После крупного проигрыша в 1/8 финала ЛЧ ей не остаётся ничего, кроме как сосредоточиться на Примере. Стоит отметить также, что прежде, чем одолеть скромненький Эльче (3:0), команда Кумана пропускала на протяжении 8 матчей подряд.
Беру ставку ОЗ за кэф 1.51.
Этот прогноз всего лишь моё субъективное мнение.
Всем удачи и думайте своей головой.
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Повторить за 1.51
Рома Фокша 71.1% WR-1.41% ROI
1.186Победит Бавария
Бавария — Кельн| Бундеслига
Бавария — Кельн| Бундеслига
Нам дал свой прогноз: Фокша Роман

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