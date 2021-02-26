Долгожданная РПЛ и матчи европейских топ-чемпионатов в экспрессе дня с коэффициентом 10.24! Признавайтесь, ждали?

Сегодня особенный день для российского болельщика, ведь возвращается любимая РПЛ. Программу 20-го тура откроют аутсайдеры таблицы: «Тамбов» у себя дома сыграет с «Ротором». Помимо этого, в европейских топ-чемпионатах нас ждут и другие матчи.

Мы собрали одни из самых популярных ставок пользователей Betting Insider и составили из них экспресс на сегодняшние матчи:

(19:00) «Тамбов» – «Ротор»: П2 за 1.56

(22:30) «Вердер» – «Айнтрахт»: П2 за 1.80

(23:00) «Леванте» – «Атлетик»: ОЗ за 1.87

(23:00) «Ренн» – «Ницца»: ОЗ за 1.95

Общий коэффициент – 10.24! Как думаете, сыграет?

Пишите в комментариях свой вариант на сегодня. Если ваш экспресс сыграет, то мы обязательно покажем его в следующий раз!