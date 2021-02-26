Долгожданная РПЛ и матчи европейских топ-чемпионатов в экспрессе дня с коэффициентом 10.24! Признавайтесь, ждали?

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Сегодня особенный день для российского болельщика, ведь возвращается любимая РПЛ. Программу 20-го тура откроют аутсайдеры таблицы: «Тамбов» у себя дома сыграет с «Ротором». Помимо этого, в европейских топ-чемпионатах нас ждут и другие матчи.
Мы собрали одни из самых популярных ставок пользователей Betting Insider и составили из них экспресс на сегодняшние матчи:
- (19:00) «Тамбов» – «Ротор»: П2 за 1.56
- (22:30) «Вердер» – «Айнтрахт»: П2 за 1.80
- (23:00) «Леванте» – «Атлетик»: ОЗ за 1.87
- (23:00) «Ренн» – «Ницца»: ОЗ за 1.95