Кто одержит верх в противостоянии арабских шейхов? Ставим на экспресс из трех матчей среды с коэффициентом 5.38.

28 апреля 2021 22:00

1Х – 1.75

Сложно сказать, что будет в ответной встрече, но первую парижане дома никак не могут проиграть. В прошлом сезоне совсем чуть-чуть не хватило им, чтобы взять заветный трофей, в сезоне нынешнем у них есть все, чтобы дойти до цели. Включая тренера, который очень голоден до таких побед.

«ПСЖ» в 1/4 финала обыграл соперника, с которым ему также не оставляли шансов. «Сити» – это гораздо более уязвимая команда, нежели «Бавария». Думаю, что и против англичан у «ПСЖ» получится достичь нужного результата. Ставка на 1Х за 1.75 в первой игре очень привлекательно выглядит.

28 апреля 2021 20:00

Х2 – 1.91

Думаю, что в этой встрече на первый план фактор мотивации встанет. У «Атлетика» ее нет, у «Вальядолида» есть. Если баски уже точно не вылетят и не выйдут в еврокубки по итогам сезона, то у команды из Вальядолида есть реальная перспектива покинуть Ла Лигу. Несмотря на матч в запасе, «Вальядолид» идет в зоне вылета, и чтобы из нее выйти, нужно побеждать «Атлетик» сегодня.

О победе говорить сложно, но вот удержать равный счет гости могут. Тем более что делить очки они очень любят. «Вальядолид» сыграл аж 4 ничьи в последних 6 матчах. Мой прогноз – «Вальядолид» не проиграет. Коэффициент – 1.91.

28 апреля 2021 20:30

Ф2 (+1,5) – 1.61

Начнем с того, что команды уже играли друг с другом в этом сезоне. И во встрече первого круга сильнее был именно «Коньяспор» (4:3). Закончим тем, что «Галатасарай» в последнее время очень часто оступается. Причем оступается там, где по идее не должен этого делать. В последних 6 матчах у «Галатасарая» всего 2 победы. И лишь одна с разницей больше, чем в один мяч.

Сложно сказать, сможет ли «Коньяспор» удержать ничью или сыграть на победу, но если и проиграет он, то сделает это достойно. Думаю, что фора гостей (+1,5) в таком матче должна проходить. «Галатасарай» забыл, что такое побеждать уверенно.

Итоговый экспресс на игры Лиги чемпионов, Ла Лига, чемпионата Турции

«ПСЖ» – «Манчестер Сити»: 1Х с коэффициентом 1.75;

«Атлетик» – «Вальядолид»: Х2 с коэффициентом 1.91;

«Галатасарай» – «Коньяспор»: Ф2 (+1,5) с коэффициентом 1.61.

Статистика экспрессов Александра Москвина

Всего поставлено: 13.

Сыграли: 3.

Проиграли: 10.

Средний кэф: 4.32.

Последние 5 экспрессов: 6.18 (-), 3.45 (-), 4.59 (-), 3.38 (-), 4.42 (-).

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