«МЮ» – «Рома»



29 апреля 2021 22:00

П1: 1.59

«МЮ» в четвертьфинале Лиги Европы встречался с «Гранадой». Обе встречи команда Сульшера выиграла с одинаковым счетом (2:0) и прошла дальше.

В АПЛ «Манчестер Юнайтед» на втором месте с отрывом в 5 очков от третьего «Лестера» и отстает от идущего на первом «Манчестер Сити» на 10 очков. В последнем туре АПЛ «МЮ» в гостях сыграли вничью с «Лидсом» (0:0).

В составе англичан в этом сезоне лидер атак – Фернандеш. У него на счету в АПЛ 16 голов и 11 голевых передач, а в Лиге Европы 3 мяча.

В предстоящем матче «МЮ» не смогут помочь Джонс и Марсьяль.

«Рома» в четвертьфинале Лиги Европы прошла «Аякс». В первой игре римляне выиграли в гостях (2:1). А затем дома сыграли вничью (1:1).

В Серии А римская команда идет седьмой, с отрывом в 3 очка от восьмого «Сассуоло» и отставанием от шестого «Лацио» в 6 баллов. В последнем туре Серии А «Рома» в гостях проиграла «Кальяри» (2:3).

Римлянам не смогут помочь в предстоящей игре из-за травм: Дзаньоло, Калафьори, Педро.

В очных играх команд из последних пяти игр:

4 выиграл «МЮ»;

1 ничья.

Прогноз: «МЮ» сейчас показывает стабильные результаты и в последних двух домашних матчах побеждал. И в очных встречах последние две игры за англичанами. «Рома» же 4 игры не выигрывает, из них 2 поражения. Поэтому я делаю прогноз на победу команды Сульшера и думаю, что они победят с сухим счетом.

29 апреля 2021 22:00

«Вильярреал» в четвертьфинале Лиги Европы разобрался с загребским «Динамо». В обоих матчах была победа за испанской командой. Выиграли в гостях (1:0), дома (2:1).

В Ла Лиге «Вильярреал» идет на седьмом месте с отрывом в 7 очков от восьмой «Гранады» и отставанием от шестого «Бетиса» на 1 балл. В последнем туре Примеры «Вильярреал» проиграл «Барселоне» (1:2), с 65 минуты играя вдесятером.

В составе испанцев в Ла Лиге неплохо себя проявляет Морено, в его активе: 20 голов и 5 голевых передач. И в Лиге Европы он лучший бомбардир команды на пару с Пако, с шестью мячами в активе.

В предстоящем матче «Вильярреалу» не сможет помочь Иборра, у которого травмировано колено.

«Арсенал» в четвертьфинале Лиги Европы оставил позади турнира «Славию». Ничья (1:1) дома и затем крупная обеда в гостях (4:0).

В АПЛ «Арсенал» идет на десятом месте, отставая от зоны еврокубков на 7 очков. В последнем туре АПЛ «Арсенал» дома проиграл «Эвертону» (0:1).

В составе англичан в этом сезоне АПЛ лучший голеадор Ляказетт, с 13 мячами в активе. А в Лиге Европы Пепе, у которого 5 голов.

В очных встречах команд последние 2 домашние игры для испанцев заканчивались ничейным исходом.

Прогноз: Встречаются две хорошие команды, которые играют в красивый атакующий футбол. У обеих команд дела в чемпионате идут не лучшим образом и все силы они пустят взять трофей Лиги Европы. Испанцы все же играют у себя дома, поэтому думаю, что они не проиграют, о чем и говорит статистика очных домашних для них встреч с англичанами.

29 апреля 2021 20:00

«Барселона» в Ла Лиге сейчас на третьей позиции. В случае сегодняшнего выигрыша она возглавит турнирную таблицу и обгонит сразу и «Реал» (на 2 очка), и «Атлетико» (на 1).

Три матча подряд команда Кумана побеждает. В этих трех играх было забито 11 и пропущено 3 гола. В последней игре Примеры был обыгран «Вильярреал» (2:1).

В составе «Барсы» в Ла Лиге в этом сезоне харош Месси, который возглавляет гонку бомбардиров. Он уже наколотил 25 мячей и отдал 9 ассистов.

В предстоящем матче «Барсе» не смогут помочь: Брэйтуэйт, Коутиньо, Фати.

«Гранада» в Ла Лиге идет на восьмой позиции. От зоны вылета далеко: 12 очков. До зоны еврокубков и седьмого «Вильярреала» отставание в 7 баллов.

В последней игре Примеры «Гранада» уступила «Севилье» (1:2).

В предстоящем матче «Гранаде» не сможет помочь целый ряд игроков: Вальехо, Дуарте, Лосано, Милья, Нева, Силва, Монторо, Пуэртас.

В последних двух очных играх побеждала каталонская команда с разницей больше чем в один мяч.

Прогноз: «Барселоне» оппоненты открыли дорогу на лидерство в таблице Примеры и они этим обязательно воспользуются и считаю что сделают это убедительно, выиграв с разницей в 2-3 мяча, т.к. будут запредельно мотивированы на победу. У «Гранады» есть серьезные проблемы в составе и турнирной мотивации особой нет, на еврокубки шансы мизерные, а прописку они себе практически сохранили.

Итоговый экспресс на игры Лиги Европы и Примеры

«МЮ» – «Рома»: П1 с коэффициентом 1.59;

«Вильярреал» – «Арсенал»: 1X с коэффициентом 1.48;

«Барселона» – «Гранада»: Ф1 (-1,5) с коэффициентом 1.40.

Общий коэффициент: 3.29

Статистика экспрессов (Sportik-акула)

Всего поставлено: 14.

Сыграли: 5.

Проиграли: 9.

Средний кэф: 4.53

Последние 5 экспрессов: ✅,❌,✅,✅,❌.