«Сити» снова победит, а Роналду забьет за «Юве»? Матчи АПЛ, Серии А и Кубка Германии в экспрессе дня с коэффициентом 11.93!

Сегодня в АПЛ и Серии А стартуют очередные туры. В Англии «Манчестер Сити» на «Этихад Стэдиум» сыграет с «Вулверхэмптоном», а в Италии «Ювентус» у себя дома примет «Специю». Соседи «Ювентуса» в лице «Торино» тоже сегодня будут задействованы – они отправятся на выезд к «Лацио». Помимо этого, в Кубке Германии состоится ¼ финала, где «Боруссия» Дортмунд встретится с «Боруссией» Менхенгладбах.

Мы собрали экспресс из одних из самых популярных прогнозов пользователей Betting Insider на сегодняшние матчи:

(20:30) «Лацио» – «Торино»: ТБ 2,5 за 1.87;

(22:45) «Ювентус» – «Специя»: Ф1 (-1,5) за 1.81;

(22:45) «Боруссия» М – «Боруссия» Д: П2 за 1.98;

(23:00) «Манчестер Сити» – «Вулверхэмптон»: ТБ 2,5 за 1.78.

Общий коэффициент – 11.93! Как думаете, сыграет?

Под вчерашним постом вы оставили очень много прогнозов. Несмотря на всю непредсказуемость матчей, у нас есть победитель – KENIG39 отлично справился!





Пишите в комментариях свой вариант на сегодня! Если ваш прогноз на сегодня окажется точным, то мы обязательно покажем его в завтра!