Betting Insider

«Сити» снова победит, а Роналду забьет за «Юве»? Матчи АПЛ, Серии А и Кубка Германии в экспрессе дня с коэффициентом 11.93!

автор Алексей Шабалдин

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Сегодня в АПЛ и Серии А стартуют очередные туры. В Англии «Манчестер Сити» на «Этихад Стэдиум» сыграет с «Вулверхэмптоном», а в Италии «Ювентус» у себя дома примет «Специю». Соседи «Ювентуса» в лице «Торино» тоже сегодня будут задействованы – они отправятся на выезд к «Лацио». Помимо этого, в Кубке Германии состоится ¼ финала, где «Боруссия» Дортмунд встретится с «Боруссией» Менхенгладбах. 

Мы собрали экспресс из одних из самых популярных прогнозов пользователей Betting Insider на сегодняшние матчи:

  • (20:30) «Лацио» – «Торино»: ТБ 2,5 за 1.87;
  • (22:45) «Ювентус» – «Специя»: Ф1 (-1,5) за 1.81;
  • (22:45) «Боруссия» М – «Боруссия» Д: П2 за 1.98;
  • (23:00) «Манчестер Сити»  – «Вулверхэмптон»: ТБ 2,5 за 1.78.

Общий коэффициент – 11.93! Как думаете, сыграет?

Под вчерашним постом вы оставили очень много прогнозов. Несмотря на всю непредсказуемость матчей, у нас есть победитель – KENIG39 отлично справился!


Пишите в комментариях свой вариант на сегодня! Если ваш прогноз на сегодня окажется точным, то мы обязательно покажем его в завтра!

Комментарии
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Ssss...
39.6% WR-6.88% ROI
Разве тотал больше 1,5 в матче Эвертон - Саутгемптон сыграл?)
Ответить
🔥ГаУбИцА🔥
31.5% WR-15.49% ROI
Так то да, эвертон саутгемптон 1:0
Ответить
Дәука Ғаниұлы
50% WR-0.53% ROI
дыддцл
Ответить
Дәука Ғаниұлы
50% WR-0.53% ROI
раналду чемпион
Ответить
Вадим Попруга
50% WR1.26% ROI
Торино забьет
Специя забьет
Вулверхэмптон забьет
Боруссия- Боруссия тотал м 4
Ответить
Эдуард Емелев
45.1% WR-10.41% ROI
Ювентус Ф(0)
Вулверхэмптон Ф(1.5)
Боруссия М (0)
Ответить
Mansur Okhatov
51.4% WR1.14% ROI
Всё прошло,а насчёт Лацио что?Возврат?
Ответить

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Больше популярных прогнозов
Eugene Price 72.8% WR3.57% ROI
1.24Тотал больше 2
Барселона — Севилья| Кубок Испании
Барселона — Севилья| Кубок Испании
Сдаётся мне что на предыдущий матч лучше внимание обращать не стоит., вполне конечно может быть и его повторение, но тем не мнение Севилья соперник куда более не предсказуемый, чем кому-то может показаться., хочется прокинуть на ОЗ, лично мне кажется, что так и будет., но для подстраховки лучше сыграть на Тотал . Имею мнение, что два мяча будут забиты как минимум. Но как показывает практика ставить лучше на события из лайва, а не прогнозировалось экспрессы длинною в сутки. Но как говорится у каждого своя метода игры и тем не менее все мы подчинены Фортуне., так что все удачи и фарта!
16
Повторить за 1.24
Клоп Петрович🥊 48.2% WR-1.34% ROI
1.66Обе команды забьют - Да
Уйпешт — Будафок| Чемпионат Венгрии
Уйпешт — Будафок| Чемпионат Венгрии
⚽🇭🇺 Чемпионат Венгрии 🇭🇺⚽

🥊 Уйпешт 🆚 Будафок🥊

🎰 Вчера венгры хорошо играли, с большим количеством голов. Надеюсь в этой паре также будет результативный футбол.

📊 Удивительно, но Будафоки игают 7/ из 10 последних матчей по ставке "Обе Забьют".

💣 Да честно говоря, обе команды предпочитают активный футбол, а не сидеть в обороне. В турнире команда Уйпешт в среднем забивает 1.3 гола за игру, пропускает 2.1. Будафоки забивает 1.3, пропускает 1.8

📌Если посмотреть на личные встречи также - все игры сопровождались обменом голами.

🎯 Про текущую форму команд сложно сказать - обе не стабильны, в таблице занимают средние позиции, особо не претендуя на сербёзные места.

💰 Подожду начало матча и возьму ТБ 2,5/ ТБ 2.
Либо ТБ 1,5 при хорошей активности и если будет кф.

🤕🚫Травмы и дисквалификации:

🇭🇺 Уйпешт:
Информации на момент написания прогноза нет.

🤕🚫Травмы и дисквалификации:

🇭🇺 Будафок:
Информации на момент написания прогноза нет.

👨‍⚖️ Главным арбитром назначен: Информации на момент написания прогноза нет.

🏟 Стадион: Суса Ференц (Будапешт)

🌥 Ясно, +10°C
0
Повторить за 1.64