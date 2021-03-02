«Сити» снова победит, а Роналду забьет за «Юве»? Матчи АПЛ, Серии А и Кубка Германии в экспрессе дня с коэффициентом 11.93!

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Сегодня в АПЛ и Серии А стартуют очередные туры. В Англии «Манчестер Сити» на «Этихад Стэдиум» сыграет с «Вулверхэмптоном», а в Италии «Ювентус» у себя дома примет «Специю». Соседи «Ювентуса» в лице «Торино» тоже сегодня будут задействованы – они отправятся на выезд к «Лацио». Помимо этого, в Кубке Германии состоится ¼ финала, где «Боруссия» Дортмунд встретится с «Боруссией» Менхенгладбах.
Мы собрали экспресс из одних из самых популярных прогнозов пользователей Betting Insider на сегодняшние матчи:
- (20:30) «Лацио» – «Торино»: ТБ 2,5 за 1.87;
- (22:45) «Ювентус» – «Специя»: Ф1 (-1,5) за 1.81;
- (22:45) «Боруссия» М – «Боруссия» Д: П2 за 1.98;
- (23:00) «Манчестер Сити» – «Вулверхэмптон»: ТБ 2,5 за 1.78.
Общий коэффициент – 11.93! Как думаете, сыграет?
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