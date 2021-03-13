Betting Insider

В Шотландии фанаты создали фейкового тренера. Букмекер повелся и стал принимать ставки

автор Юрий Еремичев

Футбольный клуб «Абердин», участвующий в чемпионате Шотланлии, на днях расстался со своим тренером Дереком Макиннисом. Вскоре после этого БК открыли линию на нового рулевого «Донс».

Среди фаворитов значились такие известные персоны как Энцо Мареска и Алекс Маклиш. Болельщики «Абердина» в официальном твиттере SkyBet ради шутки спросили, почему в числе кандидатов не значится Росс Николсон. Примечательно, что так зовут одного из болельщиков. Это довольно-таки популярная практика в Британии — предлагать ставки в соцсетях букмекеров

Но на этом фанаты не остановились: они создали страницу Росса Николсона в Википедии. На сайте они указали, что ему 45 лет, и его текущий клуб — чешский Diznei Exeest (то есть Doesn’t Exist — «не существует» в переводе с английского и с поправкой на шотландский акцент).

Далее вскрылся интересный факт: в Новой Зеландии играет вратарь с таким же именем. Все это, видимо, смутило букмекеров, и они включили в линию вымышленного тренера.

Один из букмекеров давал коэффициент 8.00 на то, что Росс Николсон возглавит «Абердин». Некоторые даже ставили на него деньги.

После попадания истории в СМИ, букмекеры удалили Николсона из линии, а модераторы Википедии удалили его страницу.

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Комментарии
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StavkaIgra
58.4% WR-4.26% ROI
Ну Абердин, да,очень слабо играл в последние месяца. Всего две победы с начала года.
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StavkaIgra
58.4% WR-4.26% ROI
По поводу Росс Николсона, конечно, история забавная))
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