Целый месяц вы боролись с экспертами из телека и обгоняли друг друга в топе. На конец февраля наш рейтинг зафиксировал результаты – главные гении Betting Insider только с плюсовым ROI и текстовыми описаниями определены.
И теперь лучшие из лучших получают фрибеты от БК «Winline» – они делят между собой 75 000 рублей!
Победители февраля
- inko1983 – 61 ставка, 56.29% ROI | Приз — 20 000 рублей
- Made_Crimea – 96 ставок, 19.26% ROI | Приз — 15 000 рублей
- Юрий Розанов – 67 ставок, 15.86% ROI | Эксперт
- "Shaman" – 51 ставки, 15.02% ROI | Приз — 10 000 рублей
- Zygimantas Jasnauskas – 23 ставки, 13.28% ROI | Приз — 7 000 рублей
- Мaксим Калиниченко – 38 ставки, 11.99% ROI | Эксперт
- Сергей Сидоров27 – 209 ставки, 10.30% ROI | Приз — 5 000 рублей
- joingame – 76 ставки, 9.97% ROI | Приз — 5 000 рублей
- Кентервильское привидение – 76 ставки, 8.59% ROI | Приз — 5 000 рублей
- Gagik – 204 ставки, 8.01% ROI | Приз — 3 000 рублей
- Адиль Сатыбалдин – 63 ставки, 7.41% ROI | Приз — 3 000 рублей
- Club Fair Rates – 52 ставки, 6.68% ROI | Приз — 3 000 рублей
Рейтинг экспертов
- Юрий Розанов – 67 ставок, 15.86% ROI
- Мaксим Калиниченко – 38 ставки, 11.99% ROI
- Дмитрий Шнякин – 10 ставок, 7.37% ROI
- Константин Генич – 44 ставок, 5.86% ROI
- Александр Шмурнов – 17 ставки, 3.77% ROI
- Сергей Кривохарченко – 19 ставки, 2.52% ROI
- Майкл Оyэн – 20 ставки, -0.54% ROI
- Александр Елагин – 15 ставки, -2.17% ROI
- Нобель Арустамян – 12 ставки, -3.22% ROI
- Ровшан Аскеров – 16 ставки, -7.35% ROI
🎁 Поздравляем всех победителей! Теперь нужно получить фрибет. Вот подробная инструкция, как это сделать 😉
Успехи капперов в января можете посмотреть тут.
Напомним, что для попадания в шорт-лист победителей нужно сделать 20 ставок в месяц, которые будут содержать текстовое описание, как минимум в 50 слов. При этом дублирующиеся ставки на один исход в итоге рассчитываются, как одна.
Важно:
Наличие более одного аккаунта в сервисе Betting Insider запрещено и наказывается баном.
Теперь во всех наших конкурсах можно выиграть только один раз за два месяца.
Мы награждаем только типстеров, которые оставляют уникальные ставки на разные матчи + пишут прогнозы от 50 слов.
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