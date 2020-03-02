Целый месяц вы боролись с экспертами из телека и обгоняли друг друга в топе. На конец февраля наш рейтинг зафиксировал результаты – главные гении Betting Insider только с плюсовым ROI и текстовыми описаниями определены.

И теперь лучшие из лучших получают фрибеты от БК «Winline» – они делят между собой 75 000 рублей!

Победители февраля

Рейтинг экспертов

🎁 Поздравляем всех победителей! Теперь нужно получить фрибет. Вот подробная инструкция, как это сделать 😉

Успехи капперов в января можете посмотреть тут.

Напомним, что для попадания в шорт-лист победителей нужно сделать 20 ставок в месяц, которые будут содержать текстовое описание, как минимум в 50 слов. При этом дублирующиеся ставки на один исход в итоге рассчитываются, как одна.

Важно:

Наличие более одного аккаунта в сервисе Betting Insider запрещено и наказывается баном.

Теперь во всех наших конкурсах можно выиграть только один раз за два месяца.

Мы награждаем только типстеров, которые оставляют уникальные ставки на разные матчи + пишут прогнозы от 50 слов.

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