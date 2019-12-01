Когда бой Федор Емельяненко – Квинтон Джексон: дата и во сколько бой

«Последний император», похоже, не планирует завершать карьеру, а еще, по крайней мере трижды порадует нас своими поединками. Хотя, может, конечно, и огорчит. После боя с Джексоном мы еще как минимум пару раз увидим Емельяненко-старшего в деле – подписаны контракты на бои в США и в России.

Но это будет потом, а пока на повестке дня – Япония и Сайтама, город, по-настоящему фартовый для российской легенды. Место, где он ни разу не проигрывал, хотя дрался чаще всего в своей карьере, причем с самыми топовыми бойцами.

Когда будет бой Федора Емельяненко

29 декабря 2019 года, в воскресенье, рано утром (ориентировочно в 8:00) по московскому времени начнется бой Федор Емельяненко – Квинтон «Рэмпэйдж» Джексон.

Этот поединок станет самой вкусной вишенкой на торте Bellator.237, хотя и кроме него посмотреть здесь будет на что. Советуем не игнорировать остальной кард этого ивента, к примеру бой экс-чемпиона Майкла Чендлера с перспективным проспектом организации Сидни Аутло. Вполне возможно, что Чендлер в очередной раз получит право на титульник. Мы с удовольствием посмотрим также и на Сергея Шеметова (в раннем прелиме), бойца из Омска, который не дрался очень давно и в рекорде которого, по мнению некоторых аналитиков, есть приписки. Главная интрига здесь – достоит ли россиянин хотя бы до первого гонга? Кстати, коэффициенты на это очень хорошие.

Где можно посмотреть бой Емельяненко - Джексон

Так как Федор Емельяненко – кумир каждой домохозяйки из нашей страны, то никаких проблем с трансляцией не ожидается. Главный спортивный телеканал «Матч ТВ» ровно в 6:00 по московскому времени начнет показывать весь турнир. Как обычно, нас ожидают мнения экспертов и приглашенных гостей, интересные включения и заранее подготовленные ролики.

Для тех же, кто пожелает в выходной выспаться и сумеет абстрагироваться от новостей в течение всего дня, вечером будет повтор на том же канале, в 19:35 (но будьте готовы, в этом случае, к обилию рекламы).

Если вы по какой-то причине не любите «Матч ТВ», то есть альтернатива – «Матч Боец»

8:00 начало прямой трансляции

9:00 – 9:46 подведение итогов вместе с приглашенными гостями

13:00 повтор ивента

15:30 передача «Емельяненко – Джексон. После боя»

20:00 повтор ивента

Все по московскому времени.

Кто такой Квинтон «Рэмпэйдж» Джексон

О, это легендарная личность в мире ММА, блиставшая, правда, лет пятнадцать назад. Причем блистал он там же, где и сам Федор, в ПРАЙДе, поэтому также, как и сам Федор, очень любим японцами. Но время сделало свое черное дело, «Рэмпэйдж» погрузнел, постарел и потерял скорость. По мнению букмекеров, шансов на победу у него крайне мало, но хотим напомнить вот о чем – последний раз Джексона роняли в нокаут в далеком 2005 (причем сейчас такой удар даже запрещен), сам же он нокаутирует соперников очень часто. К сожалению, Федору в последнее время много не надо, если уж он разочек пропустит, то пиши-пропало…

Автор: Евгений Santevit

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