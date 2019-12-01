Коэффициенты Федор Емельяненко – Квинтон Джексон: прогнозы на бой

29 декабря в японском городе Сайтама пройдет главное событие года в мире смешанных единоборств. Хорошо-хорошо, событие не самое главное, но, тем не менее, очень значимое для российских любителей ММА, да и вообще спорта.

Федор Емельяненко – живая икона для нашего обывателя. Каждый бой с его участием – это очень интересно. А особенно бой с такой же легендой ММА, только для обывателя американского. А особенно когда все это дело грамотно подогревается в СМИ и на ТВ, а шансы на победу у «Последнего Императора» очень даже хорошие. О них мы сейчас и поговорим.

Форма и готовность бойцов

Совершенно очевидно, что Федор Емельяненко будет в лучшей форме, чем Квинтон «Рэмпэйдж» Джексон. Для него этот бой важнее, ведь он будет первым из контракта на три поединка в Bellator. К тому же ему есть, что доказывать – все чаще и чаще слышатся голоса о том, что «Федор, давай, заканчивай уже», а очередное поражение просто превратит эти голоса в хор. Для Джексона же, по всей видимости, бой с русской легендой – лишь неплохой способ заработать. Очень трудно представить сегодняшнего Квинтона усердно тренирующимся, правда?

Тем не менее, в предыдущем поединке, прошлой осенью, Джексон сумел нокаутировать своего самого принципиального соперника – Вандерлея Сильву. Но, во-первых, прошел уже год с того боя, а во-вторых, Сильва и сам был никакой.

У Федора же его последние поединки особо радостных воспоминаний тоже не вызывают:

24.07.2017. поражение в первом раунде техническим нокаутом от Мэтта Митриона

24.04.2018. победа в первом раунде нокаутом над Фрэнком Миром

13.10.2018. победа в первом раунде техническим нокаутом над Челом Сонненом

26.01.2019. поражение в первом раунде техническим нокаутом от Райана Бейдера

Мнения бойцов и экспертов о бое Емельяненко - Джексон

Самую часто встречающуюся позицию озвучил Дмитрий Бикрев (известный российский боец ММА), не постеснявшись сказать прямо то, о чем другие говорят намеками: «Будет безоговорочная победа Федора в первом же раунде, так как Рэмпэйдж уже старый мешок» (с)

Андрей Орловский не столь категоричен как Бикрев, но тоже считает фаворитом российского бойца. А вот слова Олега Тактарова (первого российского чемпиона UFC) можно трактовать по-разному – он сказал, что надеется на то, что Емельяненко после боя будет жив и здоров.

Тренер Джексона Бобби Риммер имеет особое мнение. Прислушайтесь к его словам, как бы нам их после боя не напомнили. Он говорит, и вполне резонно, что если Квинтон попадет хоть раз в челюсть, то это обязательно нокаут. Ни у кого нет такого удара, и никто не способен пережить такой удар. В этих словах даже не доля истины, истины в этих словах, на самом деле, очень много.

Естественно, что и сам Рэмпэйдж рассчитывает на досрочную победу. Хотя бы потому, что других шансов победить Емельяненко у него нет, он просто в силу возраста и своей физической формы не дотянет до финального гонга.

Мнение Betting Insider

Мы не уверены в победе «Последнего Императора». Джексон был в нокауте всего один раз, в далеком 2005 году, тогда его вырубили «соккер-киком» (ногой по лежащему противнику), сейчас этот удар вообще запрещен. Будет ли возможность у стареющего (не говорим пока – состарившегося) Федора ударить также сильно, да и сможет ли он?

А вот пропустить мощнейший панч Емельяненко вполне себе может. К сожалению, мы такую грустную картину наблюдаем в последнее время все чаще и чаще. Поэтому, самая надежная ставка на наш взгляд – это «бой закончится досрочно».

Что говорят букмекеры

Букмекерские конторы единодушны в том, что Емельяненко выиграет, но вот ведь какое дело – чем ближе поединок, тем выше котировки на Джексона. Нам остается только гадать почему так происходит, но они уже не безумно низкие, как было тогда, когда бой только что объявили. На победу американца букмекеры предлагают коэффициенты в районе 2.20-2.30, на Федора – 1.60-1.70, а это уже очень близко.

На то, что Емельяненко выиграет досрочно – коэффициенты около 1.8, и это довольно вероятный исход. На то, что он выиграет в первом раунде – кэфы уже в районе 3.0. За 3.0 можно взять и досрочную победу Джексона. А вот на то, что бой закончится досрочно, предложения от букмекеров вообще ни о чем – в среднем 1.3.

Все это говорит о том, что моргать при просмотре боя Емельяненко – Джексон категорически нельзя. Все может завершиться в любую секунду!

Автор: Евгений Santevit

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