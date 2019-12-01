Где смотреть Федор Емельяненко – Квинтон Джексон: трансляция боя

Очередной бой «Последнего императора» – отличный подарок всем любителям смешанных единоборств, особенно любителям из России. Вполне удобное время трансляции (чем восточнее, тем удобнее, ведь Россия – это не только Москва), выходной день, оптимистичные ожидания… Мы уже не рассчитываем на чемпионские титулы Федора, он радует нас по-другому. Он просто не сдается, и это отличный посыл на будущее.

С кем дерется Федор Емельяненко

Не слушайте диванных экспертов, не обращайте внимание на фразы о том, что Джексон – это «сбитый летчик». Да, его лучшие годы далеко позади, но, по сути, он такой же сбитый летчик, как и сам Федор. В сентябре прошлого года «Рэмпэйдж» («Ярость») техническим нокаутом выиграл у другой легенды ММА – Вандерлея Сильвы, да и в рекорде у него большинство побед нокаутами (семнадцать). А мы отлично помним, чем закончились недавние бои Емельяненко-старшего с Мэттом Митрионом и Райаном Бейдером…

Но не будем о грустном. Сейчас расскажем, когда и во сколько нужно будет включить телевизор, чтобы ничего не пропустить.

Кто покажет бой Емельяненко – Джексон

Отметим сразу же, что кард Bellator.237 довольно интересный и для разогрева подходящий. Если вы не самый большой фанат ММА, то смотреть, конечно, весь турнир с самого начала не обязательно, но последние четыре боя точно заслуживают внимания. В конце концов, не так часто бесплатные российские телеканалы балуют нас прямыми эфирами с участием элитных бойцов.

«Матч-ТВ» начнет прямую трансляцию в 6:00 по московскому времени, а «Матч-Боец» в 8:00.

В 8:00 начнется как раз самое интересное:

Илара Жоанне – Кана Ватанабе

Лоренц Ларкин – Кейта Накамура

Майкл Чандлер – Сидни Аутлоу

Федор Емельяненко – Квинтон Джексон

Повторы ивента покажут в следующее время: «Матч ТВ» – в 19:35, а «Матч-Боец» – в 13:00 и в 20:00 в тот же день. Кроме этого, на телеканале «Матч-Боец» можно будет посмотреть сразу же после прямой трансляции подведение итогов с экспертами и аналитиками, а в 15:30 – передачу «Емельяненко – Джексон. После боя». Время везде московское.

Также отметим, что во время прямой трансляции будут включения, анализ, комментарии и мнения самых авторитетных экспертов в области ММА и просто известных личностей. В общем, канал обещает нам шоу.

Прогноз на бой Емельяненко – Джексон

У букмекеров фаворитом идет Федор Емельяненко, но тут есть небольшое НО… Федор, конечно, фаворит, но и бой будет необычным. Ведь дерутся два ветерана, оба с отличным ударом, и оба предпочитают стойку. Никакой скучной возни в партере здесь не будет, и судьбу поединка может решить любой, даже случайно выброшенный удар. Вы только посмотрите, «Последний император» из десяти своих предыдущих боев восемь закончил в первом же раунде! Там, на секундочку, есть и выигранные бои, и проигранные. То есть Емельяненко и бьет, и падает практически поочередно.

Поэтому ставить квартиру на его победу мы категорически не советуем. Гораздо надежнее ставка «Бой закончится досрочно» или даже «Второй раунд не начнется». Тем более, что и коэффициенты на эти пари очень неплохие.

Автор: Евгений Santevit

Будете ли смотреть бой? Обсудим в комментариях

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