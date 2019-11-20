Тренер «Оренбурга» Федотов зимой может возглавить «Сочи»

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов отказался от переговоров с «Сочи» в связи с предстоящим матчем команд. Но зимой готов рассмотреть предложение



Футбольный клуб «Сочи», уволивший сегодня Александра Точилина с поста главного тренера, пытается инициировать переговоры с главным тренером «Оренбурга» Владимиром Федотовым. Об этом корреспонденту Betting Insider стало известно из надежного источника в руководстве сочинского клуба. Федотов уклонился от предметного разговора, считая его некорректным до предстоящего матча этих команд 1 декабря в Сочи. Но, по данным Betting Insider, по ходу зимней паузы готов рассмотреть предложение.

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Владимир Федотов – одно из тренерских открытий РПЛ последних лет. Он не просто сумел удержать с «Оренбургом» место в лиге в прошлом сезоне после выхода из ФНЛ, но сумел поднять команду на 7 место. А в нынешнем сезоне, несмотря на распродажу ряда лидеров «Оренбурга» и довольно скромный бюджет, клуб идет 8-м.

Другим кандидатом на роль главного тренера «Сочи» владелец клуба Борис Ротенберг считает Курбана Бердыева, как сообщал уже Betting Insider. Но пока Бердыев не подтверждает свой интерес к этой позиции.

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