Ла Лига запустила турнир в FIFA 20. Главные фавориты по версии букмекеров – Асенсио из «Реала» и Сержи Роберто из «Барсы»

Клубы Ла Лиги отдельно запустили собственный турнир в FIFA 20 в связи с тем, что розыгрыш чемпионата приостановили из-за эпидемии коронавируса.
Согласно правилам, от каждого клуба выступит один игрок. Среди футболистов, которые представляют свои команды: Марко Асенсио («Реал»), Сержи Роберто («Барселона»), Серхио Регилон («Севилья»), Маркос Льоренте («Атлетико»).
Эксперты букмекерской компании Parimatch оценили шансы игроков в каждом матче, а также назвали, кто скорее всего выиграет финал:
- Сержи Роберто («Барселона») – 5.50;
- Марко Асенсио («Реал») – 6.50;
- Адан Янузай («Реал Сосьедад») – 7.50;
- Горка Гурусета («Атлетик») – 10.00;
- Карлос Солер («Валенсия») – 11.00.
Напомним, что матчи чемпионата пройдут с 20 по 22 марта.
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