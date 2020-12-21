«Если нет денег на увлечение – это уже не просто увлечение». Бывший лудоман о признаках зависимости

10 лет ставок с подросткового возраста: уход из семьи, жизнь в приюте, алкоголь и наркотики. Это этапы, которые прошел Джейсон Шиерс прежде чем побороть свою проблему зависимости от азартных игр.



Бывшего лудомана пригласили на YouTube-канал World's Gaming Festival, чтобы обсудить принципы ответственной игры. Теперь Джейсон стал психотерапевтом, который помогает лудоманам справиться с зависимостью. Мы сделали расшифровку главных моментов его общения с ведущей Труди Керр.

Какова ваша личная история игровой зависимости?

Зависимость появилась уже в подростковом возрасте. Я начал с азартных игр и ставок. Тогда не было онлайна – приходилось ходить в букмекерские конторы, заведения с игровыми автоматами. В моей жизни появился криминал, поскольку мне нужны были деньги на игры, наркотики, алкоголь. На это я потратил 10 лет жизни. Я даже был бездомным, жил в приюте, а вся семья от меня отреклась.

Как понять, что увлечение вышло из-под контроля?

Когда какая-то часть нас говорит: «Это правильно? Это нормально?» – мы уже понимаем, что на самом деле это совсем не нормально. Однажды вы просыпаетесь и видите у двери стопку писем со счетами, которые вы не оплатили, или у вас нет денег для выплаты ипотеки в этом месяце. Если у вас нет денег на финансирование своего увлечения, значит это уже не просто увлечение.

Признаки и последствия зависимости

Признаки и симптомы будут разными в зависимости от проблемы. Сначала появляются внутренние симптомы — человек хочет что-то изменить. Например, делает ставки, чтобы заработать деньги. Или уже принимает наркотики из-за проблем и переживаний.

Есть внешние физические изменения в теле и просто очевидные вещи, которые вы заметите и почувствуете. Например, человек может:

пропадать на несколько дней;

не выполнять взятые на себя обязательства;

пропускать важные встречи;

проявлять тревожность;

постоянно пребывать в одиночестве.

Как лечить зависимость?

Есть такие методы, как чтение книг, посещение групп помощи. Следующий этап – реабилитация в стационаре, которую многие люди не хотят проходить. Люди думают: «О, я всего лишь играю. Я не алкоголик, не наркоман».

Похоже, что одни зависимости в некотором смысле социально превосходят другие. Типично, что алкоголики думают, что они не похожи на наркоманов. Наркоманы опаснее, потому что они совершают преступления.

Как помочь людям не стыдиться зависимости?

В Великобритании, как и во всем мире, считается, что игровая зависимость — это проблема психического здоровья: «Боже мой, психиатр, лекарства, реабилитация. Ни за что – я просто буду это скрывать».

Еще один важный момент – люди испытывают давление. Они должны понимать, что могут быть свободными внутри, независимо от того, что происходит снаружи, независимо от потери работы, отсутствия статуса, отсутствия суммы денег в банке, которую они хотят, наличия проблем в отношениях, пережитой трагедии. Нужно избавиться от внешнего давления, чтобы осознать, что зависимость – просто проблема, с которой они смогут справиться.