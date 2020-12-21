Betting Insider

«Если нет денег на увлечение – это уже не просто увлечение». Бывший лудоман о признаках зависимости

10 лет ставок с подросткового возраста: уход из семьи, жизнь в приюте, алкоголь и наркотики. Это этапы, которые прошел Джейсон Шиерс прежде чем побороть свою проблему зависимости от азартных игр.

Бывшего лудомана пригласили на YouTube-канал World's Gaming Festival, чтобы обсудить принципы ответственной игры. Теперь Джейсон стал психотерапевтом, который помогает лудоманам справиться с зависимостью. Мы сделали расшифровку главных моментов его общения с ведущей Труди Керр. 

Какова ваша личная история игровой зависимости?

Зависимость появилась уже в подростковом возрасте. Я начал с азартных игр и ставок. Тогда не было онлайна – приходилось ходить в букмекерские конторы, заведения с игровыми автоматами. В моей жизни появился криминал, поскольку мне нужны были деньги на игры, наркотики, алкоголь. На это я потратил 10 лет жизни. Я даже был бездомным, жил в приюте, а вся семья от меня отреклась.

Как понять, что увлечение вышло из-под контроля? 

Когда какая-то часть нас говорит: «Это правильно? Это нормально?» – мы уже понимаем, что на самом деле это совсем не нормально. Однажды вы просыпаетесь и видите у двери стопку писем со счетами, которые вы не оплатили, или у вас нет денег для выплаты ипотеки в этом месяце. Если у вас нет денег на финансирование своего увлечения, значит это уже не просто увлечение.

Признаки и последствия зависимости

Признаки и симптомы будут разными в зависимости от проблемы. Сначала появляются внутренние симптомы — человек хочет что-то изменить. Например, делает ставки, чтобы заработать деньги. Или уже принимает наркотики из-за проблем и переживаний.

Есть внешние физические изменения в теле и просто очевидные вещи, которые вы заметите и почувствуете. Например, человек может: 

  • пропадать на несколько дней;
  • не выполнять взятые на себя обязательства;
  • пропускать важные встречи;
  • проявлять тревожность;
  • постоянно пребывать в одиночестве.

Как лечить зависимость? 

Есть такие методы, как чтение книг, посещение групп помощи. Следующий этап – реабилитация в стационаре, которую многие люди не хотят проходить. Люди думают: «О, я всего лишь играю. Я не алкоголик, не наркоман»

Похоже, что одни зависимости в некотором смысле социально превосходят другие. Типично, что алкоголики думают, что они не похожи на наркоманов. Наркоманы опаснее, потому что они совершают преступления.

Как помочь людям не стыдиться зависимости?

В Великобритании, как и во всем мире, считается, что игровая зависимость — это проблема психического здоровья: «Боже мой, психиатр, лекарства, реабилитация. Ни за что – я просто буду это скрывать». 

Еще один важный момент – люди испытывают давление. Они должны понимать, что могут быть свободными внутри, независимо от того, что происходит снаружи, независимо от потери работы, отсутствия статуса, отсутствия суммы денег в банке, которую они хотят, наличия проблем в отношениях, пережитой трагедии. Нужно избавиться от внешнего давления, чтобы осознать, что зависимость – просто проблема, с которой они смогут справиться.

Комментарии
Сначала старые
Сначала новые
Max S
50% WR-1.83% ROI
Некоторые относятся к лудоманам несерьёзно. Зря, это очень опасная болезнь!
Ответить
link2020
33% WR-6.21% ROI
лучше вообще не лезть в ставки, если себя не можешь в руках держать.
Ответить
Сергей Петров105
0% WR0% ROI
Max SНекоторые относятся к лудоманам несерьёзно. Зря, это очень опасная болезнь!
Абсолютно согласен, большинству необходима помощь, а люди только смеются над ними...
Ответить
Юрий Иванов55
25% WR-1.5% ROI
это хобби и от этого не страдает ни кто¡!!!!))))))))
Ответить
drhill
0% WR0% ROI
Правильно, проблема известна давно. Но в нашей стране, где главное это деньги и прибыль  этому не придают значения. Будто нет этого вовсе. Это и есть главная проблема, отрицание наличия проблемы и его сглаживание и молчание. Вот и нашли друг друга Глупые овцы и пастухи, которые думают что их не съедят и не пустят под ножи. Букмекеры всем известные любители наживы, а игроки в массе своей не опытные дилетанты. И на эту тему считаю надо общаться часто, особенно на таких площадках.
Ответить

Лучшие букмекеры

Все букмекеры
Партнер Betting Insider
Обзор
Кешбэк
10 %
Партнер Betting Insider
Обзор
★★★★★
Обзор
Бонус
10 000 ₽
★★★★★
Обзор
Бонус
5 000 ₽
★★★★★
Обзор
Страховка
2 000 ₽
★★★★★
Обзор
Бонус
5 000 ₽
★★★★★
Обзор
Бонус
5 000 ₽
★★★★★
Обзор
★★★★★
Обзор
★★★★★
Обзор

Рекомендуемые прогнозы

Больше популярных прогнозов
Serega888 50% WR2.12% ROI
1.78Рома тотал больше 2
Кротоне — Рома| Чемпионат Италии
Кротоне — Рома| Чемпионат Италии
Мало того, что класс команд здесь совершенно разный, так ещё и для «Ромы», так уж получилось, «Кротоне» – исторически удобный соперник. Вряд ли у команды Паулу Фонсеки, которая в этом сезоне здорово играет с уступающими в классе коллективами, возникнут хоть какие-то проблемы с набором трёх очков. Прогноз – убедительная победа «Ромы».************************************** Мой прогноз Тотал Ромы больше 2, также можно рассмотреть такие прогнозы Победа Ромы с форой - 1, и такую предлагаю Рома победа+ТБ 2, 5
0
Повторить за 1.78
Александр Мoстовой 37.3% WR-3.19% ROI
3.96Ничья
Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити| Кубок Английской лиги
Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити| Кубок Английской лиги
«Манчестер Юнайтед» после 16 туров расположился на второй позиции в турнирной таблице английской Премьер-Лиги. Давно ждали такого от команды, но вот Сульшер сумел настроить клуб на сезон.

В Лиге чемпионов манкунианцы не смогли выйти в плей-офф, но продолжат свои выступления во втором по силе клубном турнире Европы. В чемпионате Англии «красные дьяволы» одержали 10 побед и три раза сыграли вничью, что принесло 33 очка, как и у «Ливерпуля».

«Манчестер Сити» пока на пятой позиции. Впрочем, расстояние до лидеров составляет всего четыре очка. В трех последних дуэлях подопечные Пепа Гвардиолы выиграли – у «Саутгемптона» (1:0), «Ньюкасла» (2:0) и «Челси» (3:1).

В составе «МЮ» не выйдут на поле Джонс, Кавани, Рохо и Линделёф. У «горожан» в лазарете Лапорт и Габриэл Жезус. В изоляции с коронавирусом Гарсия, Уокер и Эдерсон.

Я считаю, что этот матч станет одним из самых интересных в наступившем году. По игре «Сити» на сегодня выглядит очень мощно, но «красные» смогут компенсировать преимущество опытом.

Тяжело отдать кому-либо предпочтение. Предполагаю мирный исход в этой дуэли.

Источник: VseProSport
1
Повторить за 3.95
Предыдущий
Следующий