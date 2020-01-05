🇨🇦🇷🇺 Канада – Россия: финал мечты! Дарим 1000 рублей – сделай ставку, чтобы получить еще больше эмоций от просмотра 🏆

Сегодня последний день МЧМ-2020 – используем завершение главного новогоднего турнира с пользой! Ловите прогнозы топовых хоккейных экспертов.

Владимир Дехтярев

Известный комментатор предлагает поставить на ИТБ2 (2,5). Вот его доводы:

Эксперт отмечает, что атака сборной России выглядит превосходно. Мы в этом убедились на протяжении группового этапа. Мы видели это и в четвертьфинале и в полуфинале. В этом плане у России вообще нет проблем.

Дехтярев считает, что в то же время оборона сборной Канады не представляет собой какую-то непреодолимую защиту. Шансы у России будут, причем в большинстве. Наконец-то оно начало работать. Такие шансы Канада сборной России предоставит.

Советский хоккеист Александр Кожевников

Двухкратный олимпийский чемпион предлагает поставить на П2 в основное время. Вот его доводы:

Эксперт отмечает, что Канада — Россия — финал мечты, как известно. Этим шансом обязательно должны воспользоваться наши хоккеисты, которые будут играть за державу со всей ответственностью.

Кожевников считает, что после победы на групповом этапе со счетом 6:0, нашим, главное, не впасть в спячку и не действовать спустя рукава. Сейчас совсем другой матч, канадцы злые, они умеют играть по счету, на результат, тогда как сборная Швеции — команда наступательная, атакующая. Если они пошли в игру, атаку, то это до конца, до решающих моментов.

Источник прогнозов: РБ