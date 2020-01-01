🎄 С 2020-м! Начни год с побед – 10 000 рублей доступны по одному клику 🎅🏻

НАЧНИ ГОД С ПОБЕД – ЗАБИРАЙ СВОИ 10 000 РУБЛЕЙ ДЛЯ СТАВКИ
😉 Нет, мы не ошиблись с нулями!
Пока игроки испанского, итальянского и других топ-чемпионатов праздновали Новый год, игроки АПЛ высыпались, чтобы сделать подарок нам!
Уже сегодня нас ждет по-настоящему зрелищный футбол – вот почему это самая крутая лига в Европы! Ловите самую актуальную статистику к первым матчам АПЛ в 2020 году:
«Сити» – «Эвертон»
Самые популярные ставки:
- П1 – 23%
- ОЗ (да) – 16%
- Ф2 (2) – 12%
- П1 и ТБ (2,5) – 3%
- П2 – 3%
«Арсенал» – «МЮ»
Самые популярные ставки:
- П2 – 30%
- ОЗ (да) – 29%
- П1 – 5%
- Х2 – 4%
- ОЗ и ТБ (2,5) – 4%
«Ливерпуль» – «Шеффилд»
Самые популярные ставки:
- П1 – 27%
- П1 и ТМ (3,5) – 26%
- П1 и ТБ (3,5) – 5%
- ТМ (3) – 5%
- ТБ (3) – 2%
Специально к Новому году мы дарим бонус, который вы сможете использовать для ставки на любой матч! Следите за нашими пуш-уведомлениями – и ваш игровой счет в 2020 году у букмекера всегда будет пополнен.