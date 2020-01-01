🎄 С 2020-м! Начни год с побед – 10 000 рублей доступны по одному клику 🎅🏻

Betting Insider

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😉 Нет, мы не ошиблись с нулями! 

Пока игроки испанского, итальянского и других топ-чемпионатов праздновали Новый год, игроки АПЛ высыпались, чтобы сделать подарок нам! 

Уже сегодня нас ждет по-настоящему зрелищный футбол – вот почему это самая крутая лига в Европы! Ловите самую актуальную статистику к первым матчам АПЛ в 2020 году:

«Сити» – «Эвертон»

Самые популярные ставки:

  • П1 – 23%
  • ОЗ (да) – 16%
  • Ф2 (2) – 12%
  • П1 и ТБ (2,5) – 3%
  • П2 – 3%

«Арсенал» – «МЮ»

Самые популярные ставки:

  • П2 – 30%
  • ОЗ (да) – 29%
  • П1 – 5%
  • Х2 – 4%
  • ОЗ и ТБ (2,5) – 4%

«Ливерпуль» – «Шеффилд»

Самые популярные ставки:

  • П1 – 27%
  • П1 и ТМ (3,5) – 26%
  • П1 и ТБ (3,5) – 5%
  • ТМ (3) – 5%
  • ТБ (3) – 2%

Специально к Новому году мы дарим бонус, который вы сможете использовать для ставки на любой матч! Следите за нашими пуш-уведомлениями – и ваш игровой счет в 2020 году у букмекера всегда будет пополнен.

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