Мэйвезер выиграл более $20 тыс на поражении Ломаченко

Флойд Мэйвезер выиграл более $20 тыс долларов благодаря победе Теофимо Лопеса над Василием Ломаченко.

Экс-боксер сделал ставку на Лопеса, который в этом поединке шел андердогом у букмекеров за коэффициент 4.1. О выигрыше Мэйвезер сообщил в своем инстаграме.





Напомним, что бой между Ломаченко и Лопесом прошел 17 октября в Лас-Вегасе. Победу единогласным решением судей одержал 24-летний американец, который теперь является абсолютным чемпионом мира в легкой весовой категории.

Недавно на Betting Insider вышло видео, посвященное увлечению ставкам Флойда Мейвезера. Не забудьте посмотреть!

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