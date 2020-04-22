Сумма ставок на чемпионат Беларуси выросла в 50 раз, у киберспорта – рост +70%

Коронавирус отправил на карантин почти весь мировой спорт. Это повлияло не только на экономику лиг и клубов, но и на беттинг. Чтобы узнать, как изменился рынок ставок на спорт, мы пообщались с букмекерскими компаниями «Фонбет» и Parimatch.

На что ставят клиенты «Фонбета» во время пандемии

По данным «Фонбета» стало известно о том, что количество ставок в БК на 1-3 туры чемпионата Беларуси в 2020-м возросло в 25 раз, если сравнивать с началом прошлого сезона. Общая сумма ставок – увеличилась более чем в 50 раз.

По сравнению с предыдущими месяцами значительную динамику роста кол-ва ставок показывает и киберспорт:

Февраль 2020 – +15%

Март 2020 – +80%

Также в месяц, когда были отменены все главные футбольные события, выросла общая сумма ставок на киберспорт – +70%.

«Если сравнивать объем ставок со значимыми событиями киберспорта, доля количества ставок за The International составила 5% от ставок на киберспорт в марте. Если взять плей-офф текущего розыгрыша ЛЧ, то доля количества ставок на это событие составила 20% от ставок на киберспорт в марте», – прокомментировали в пресс-службе букмекера.

Parimatch всегда был ориентирован на киберспорт – объем ставок на него увеличился всего на 15%

До того, как практически весь мировой футбол был приостановлен, чемпионат Беларуси не входил в число самых популярных турниров букмекера. Но сейчас он остается в числе 2-3 турниров, которые не отменили – больше в реальном футболе ставить не на что. В связи с этим количество ставок на Высшую лигу Беларуси в Parimatch [в России – прим. Betting Insider] выросло примерно в 14 раз.

Другая ситуация с киберспортом:

«В Parimatch киберспорт традиционно представлен максимально широко и подробно. Эти рынки всегда пользуются большой популярностью у наших клиентов. Существенных изменений в количестве ставок по сравнению с предыдущими месяцами нет. Мы зафиксировали рост в объеме на 15%», – заявил представитель Parimatch Россия.

Изучили кибер или заряжаете на каждый матч в Беларуси? Пишите в комментариях

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