«Спартак» может возглавить главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека. Португалец хочет 5 млн евро в год

Как стало известно Betting Insider, со следующего сезона главным тренером «Спартака» может стать рулевой «Ромы» Паулу Фонсека.

Контракт тренера и итальянским клубом истекает в конце сезона 2020/21, но в соглашении есть пункт об автоматическом продлении на год в случае попадания «Ромы» в Лигу чемпионов (на данный момент команда занимает 4 место в чемпионате, всего в ЛЧ от Италии попадают 4 команды).

Сторона португальского тренера пока отказалась от детального обсуждения контракта со «Спартаком» из-за участия «Ромы» в борьбе за попадание в Лигу чемпионов. Также «Спартак» отпугивают высокие зарплатные запросы Фонсеки — около 5 миллионов евро в год.

48-летний специалист работал главным тренером «Порту», «Браги», донецкого «Шахтера». Он возглавляет «Рому» с 2019 года, в прошлом сезоне занял с командой 5 место в Серии А.