Betting Insider

«Спартак» может возглавить главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека. Португалец хочет 5 млн евро в год

автор Алексей Шабалдин

Как стало известно Betting Insider, со следующего сезона главным тренером «Спартака» может стать рулевой «Ромы» Паулу Фонсека.

Контракт тренера и итальянским клубом истекает в конце сезона 2020/21, но в соглашении есть пункт об автоматическом продлении на год в случае попадания «Ромы» в Лигу чемпионов (на данный момент команда занимает 4 место в чемпионате, всего в ЛЧ от Италии попадают 4 команды). 

Сторона португальского тренера пока отказалась от детального обсуждения контракта со «Спартаком» из-за участия «Ромы» в борьбе за попадание в Лигу чемпионов. Также «Спартак» отпугивают высокие зарплатные запросы Фонсеки — около 5 миллионов евро в год. 

48-летний специалист работал главным тренером «Порту», «Браги», донецкого «Шахтера». Он возглавляет «Рому» с 2019 года, в прошлом сезоне занял с командой 5 место в Серии А

Комментарии
Сначала старые
Сначала новые
Николай Никонов6
48.4% WR-10.22% ROI
пусть там и остается
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Kafer
61.5% WR2.72% ROI
Стиль Ромы подходит Спартаку, было бы интресно
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Dmitry Tolove
41.5% WR-8.27% ROI
Где Рома и где Спартак... Что надо употребить, чтобы променять Европу на РПЛ, да ещё и Спартак?!
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StavkaIgra
58.4% WR-4.22% ROI
Dmitry ToloveГде Рома и где Спартак... Что надо употребить, чтобы променять Европу на РПЛ, да ещё и Спартак?!
Тут только может быть стимулом более высокая зарплата) Деньги решают многое)
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StavkaIgra
58.4% WR-4.22% ROI
KaferСтиль Ромы подходит Спартаку, было бы интресно
Для Спартака, конечно, было бы мёдом такого тренера переманить себе)Будем наблюдать за ситуацией
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StavkaIgra
58.4% WR-4.22% ROI
Николай Никонов6пусть там и остается
Рома так то не плохо идет,да.Симпатичная команда!
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StavkaIgra
58.4% WR-4.22% ROI
Болельщики Ромы и Спартака!-Что думают по данному поводу?)Делитесь мыслями.
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