АПЛ, Ла лига и другие топ-лиги не вернутся до июля, но еврокубки могут доиграть до осени – букмекеры рассказали, когда вернется футбол

Пандемия коронавируса поставила на паузу почти весь спорт в мире – в футбол продолжают играть только в Беларуси – но и там ВОЗ требует прекратить все массовые мероприятия из-за резкого роста количества зараженных вирусом.
Кризис продолжается, во Франции и Нидерландах официально закончили сезон, а COVID-19 ставит новые рекорды. Поэтому букмекеры не верят в возобновление европейских топ-чемпионатов до 1 июля 2020 года.
- АПЛ: да – 6.00, нет – 1.10;
- Ла Лига: да – 4.50, нет – 1.18;
- Серия А: да – 4.00, нет – 1.22;
- Бундеслига: да – 1.50, нет – 2.50.
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Прогнозы букмекеров на возвращение еврокубков более оптимистичны.
- Финалы ЛЧ и ЛЕ доиграют до 1 сентября 2020 года: да – 1.75, нет – 2.00
- Победителя Лиги чемпионов определят с помощью жребия в прямом эфире: 50.00
Первой европейской страной, пострадавшей от COVID-19, стала Италия – Серия А была приостановлена еще два месяца назад на не доигранном 25 туре. Следом была закрыта испанская Ла Лига, где в числе заболевших оказалась треть игроков «Валенсии». Еще через пару дней взяли паузу и другие европейские топ-чемпионаты: Лига 1, АПЛ и Бундеслига.
Автор: Владислав Авраменко