Букмекеры о последствиях коронавируса: АПЛ, Ла Лига и другие топ-чемпионаты не вернутся раньше середины июня. Кажется, все плохо

Пандемия коронавируса поставила на паузу почти весь спорт в мире – только Беларусь продолжает играть в футбол.

Пока футбол на карантине на неопределенный срок, букмекеры оценили шансы возвращения турниров до 15 июня 2020 года.



Первой европейской страной, пострадавшей от COVID-19, стала Италия – Серия А была приостановлена еще месяц назад на не доигранном 25 туре. Следом была закрыта испанская Ла Лига, где в числе заболевших оказалась треть игроков «Валенсии». Еще через пару дней взяли паузу и другие европейские топ-чемпионаты: Лига 1, АПЛ и Бундеслига.

Автор: Владислав Авраменко



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