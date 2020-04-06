Хабибу нашли замену! Букмекеры оценили шансы Фергюсона против нового соперника

Бой Хабиб - Фергюсон снова сорван!
Джастин Гэтжи заменит Хабиба Нурмагомедова в бою против Тони Фергюсона. На кону временный титул чемпиона UFC в легком весе. Букмекеры уже оценили шансы бойцов на победу:
- Фергюсон – 1.68;
- Гэтжи – 2.20.
Однако до сих пор остается неизвестным место схватки. Ранее у букмекеры открыли линию на то, где пройдет UFC 249. Вот их варианты:
- ОАЭ
- США
- Китае
- Япония
- На круизом лайнере в океане
- Страны Африки
- Россия
- Индия
- Украина
- Беларусь
- Казахстан
- На Луне (в космосе)
Напомним, что бой Хабиб – Фергюсон срывается пятый раз.
Фергюсон – Гэтжи: кто победит? Пишите в комментариях
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