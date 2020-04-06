Хабибу нашли замену! Букмекеры оценили шансы Фергюсона против нового соперника

Бой Хабиб - Фергюсон снова сорван!

Джастин Гэтжи заменит Хабиба Нурмагомедова в бою против Тони Фергюсона. На кону временный титул чемпиона UFC в легком весе. Букмекеры уже оценили шансы бойцов на победу:

Фергюсон – 1.68 ;

; Гэтжи – 2.20.

Однако до сих пор остается неизвестным место схватки. Ранее у букмекеры открыли линию на то, где пройдет UFC 249. Вот их варианты:

ОАЭ

США

Китае

Япония

На круизом лайнере в океане

Страны Африки

Россия

Индия

Украина

Беларусь

Казахстан

На Луне (в космосе)

Напомним, что бой Хабиб – Фергюсон срывается пятый раз.

Фергюсон – Гэтжи: кто победит? Пишите в комментариях

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