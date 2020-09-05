Фанаты европейских сборных о своих командах – четыре ставочных совета к Лиге наций, которые вы бы не получили по-другому

Лига Наций набирает ход, и если вы делаете ставки не только на сборную России, то этот материал для вас. Футбольные болельщики из разных стран рассказывают на reddit.com неочевидные вещи про свои сборные – это точно поможет вам с выбором правильной ставки на игры турнира. Мы выбрали и перевели для вас четыре лучших совета от инсайдеров из европейских стран.

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Исландия – Англия, 5 сентября

За сборную Исландии не смогут сыграть пять ключевых игроков: Гильфи Сиг, Арон Эйнар, Альфред Финнбогасон, Йоханн Берг, Рагнар Сиг. Это тот самый хребет команды, на котором она держалась и на Евро, и на чемпионате мира. Очень сложно допустить, что англичане выиграют не с крупным счетом, ведь у них будет самый боевой состав (кроме Магуайра и Рэшфорда). И вот еще что – в последних десяти матчах Англия выиграла семь раз (при двух поражениях), а разница мячей просто безумна – 38:9!

Тотал больше 2,5, коэффициент 1,72;

Тотал больше 3, коэффициент 2,15;

Англия, фора минус 1,5, коэффициент 1,80;

Англия, тотал больше 2, коэффициент 1,70;

Англия, победа в 1 тайме, коэффициент 1,65.

Эстония – Грузия, 5 сентября

У эстонской команды все очень печально. Основной голкипер из-за травмы не сможет принять участие в матче, а играть будет 40-летний вратарь, который последний раз выступал за сборную почти восемь лет назад. Не поможет команде и лучший нападающий Эрик Сорги (причина его отсутствия не разглашается). В целом же состав сборной похож на прошлогодний, но проблема еще и в том, что линия полузащиты укомплектована игроками старше 35 лет, что определенно сыграет свою роль, особенно во второй половине матча. Плюс ко всему, команда собралась за четыре дня до игры с Грузией и наладить какие-то связи просто не было времени.

Грузия, победа, коэффициент 1,95;

Грузия, тотал больше 1,5, коэффициент 2,25.

Португалия – Хорватия, 5 сентября

У Португалии отличный состав, особенно впереди, но есть и проблемы. Очень нервирует ситуация с центральными защитниками – сочетание очень молодого и очень старого игроков на важнейшем участке серьезно усложнит задачу в играх с Англией, Францией, Бельгией. С другой стороны, это, пожалуй, единственное слабое место в команде, на остальных позициях она очень хороша.

Португалия, победа, коэффициент 1,85;

Тотал больше 2,5, коэффициент 2,00;

Португалия забьет, коэффициент 1,85.





Дания – Бельгия, 5 сентября

У Бельгии есть проблемы с обороной, но вряд ли они настолько серьезные, чтобы помешать выиграть у Дании. Не смогут принять участие в игре Вермален (коронавирус), Коббаут и Боята (травмы). По этой причине перспективной выглядит ставка «Обе забьют».

Бельгия, победа, коэффициент 1,77;

Обе забьют, коэффициент 1,68;

Тотал больше 2,5, коэффициент 1,72.

Автор Евгений Santevit

Источник заглавного фото: Сборная Англии

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