⚠️ Осторожно! Предупреждаем о мошенниках в ставках ⚠️

В связи с случаями мошенничества и незаконной деятельности в ставках на спорт мы хотим предостеречь вас, наших любимых пользователей Betting Insider, от ситуаций, о которых сейчас пойдет речь.
Как действуют мошенники?
- Пишут через мессенджеры (What’s up, Telegram и другие);
- Просят логин и пароль аккаунта у букмекера;
- Злоумышленники сливают весь банк, делая сотни ставок (в основном в лайве);
- Просят перевести ему деньги на карту.
Если к вам с похожим предложением обратился пользователь Betting Insider – сразу пишите на support@betting.team. Присылайте нам ссылку на его профиль и скриншоты сообщений, которые он вам прислал. Мы незамедлительно отреагируем!
Мы уже рассказывали о других схемах мошенников:
- предложение о раскрутке счета;
- продажа прогнозов на точные счета матчей;
- конкурсы с тотализатором.
Нам ни в коем случае не безразличны подобные случаи. Такие пользователи блокируются по мере их нахождения, и мы искренне сожалеем, если с вами случилась подобная история.
Наши модераторы удаляют сомнительные сообщения в чате, а также банят тех, кто оставляет ссылки на свои соцсети и другие контактные данные. Все это запрещено на Betting Insider! Если вы встретите пользователя с ссылками в профиле – пишите на support@betting.team.