⚠️ Осторожно! Предупреждаем о мошенниках в ставках ⚠️

В связи с случаями мошенничества и незаконной деятельности в ставках на спорт мы хотим предостеречь вас, наших любимых пользователей Betting Insider, от ситуаций, о которых сейчас пойдет речь.

Как действуют мошенники?

Пишут через мессенджеры (What’s up, Telegram и другие);

Просят логин и пароль аккаунта у букмекера;

Злоумышленники сливают весь банк, делая сотни ставок (в основном в лайве);

Просят перевести ему деньги на карту.

Если к вам с похожим предложением обратился пользователь Betting Insider – сразу пишите на support@betting.team. Присылайте нам ссылку на его профиль и скриншоты сообщений, которые он вам прислал. Мы незамедлительно отреагируем!

Мы уже рассказывали о других схемах мошенников:

предложение о раскрутке счета;

продажа прогнозов на точные счета матчей;

конкурсы с тотализатором.

Нам ни в коем случае не безразличны подобные случаи. Такие пользователи блокируются по мере их нахождения, и мы искренне сожалеем, если с вами случилась подобная история.

Наши модераторы удаляют сомнительные сообщения в чате, а также банят тех, кто оставляет ссылки на свои соцсети и другие контактные данные. Все это запрещено на Betting Insider! Если вы встретите пользователя с ссылками в профиле – пишите на support@betting.team.

Пишите на support@betting.team, если встретите мошенников!