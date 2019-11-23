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🎁🎁🎁 1000 рублей для ставки на матч «Ман Сити» – «Челси» 🎁🎁🎁

1000 РУБЛЕЙ ДЛЯ СТАВКИ НА «МАН СИТИ» – «ЧЕЛСИ»

После перерыва на сборные, наконец-то, возвращается клубный футбол! И сразу нас встречает топ-матч: «Ман Сити» – «Челси».

Специально к этой встрече мы подготовили для вас главные факты, которые помогут сделать ставку:

  • «Челси» выиграл шесть последних матчей в АПЛ;
  • «Сити» забил больше всех в лиге – 35 голов;
  • Команда Лэмпарда пропустила 9 мячей в последних пяти матчах;
  • По xPTS «Сити» должен занимать первое место в чемпионате – «Челси» по этому же показателю набрал на три очка больше, чем должен был.

А также предлагаем взглянуть на уникальную статистику всех ставок на матч:

  • ОЗ (да) – 21%
  • П1 –20%
  • П2 – 10%
  • ОЗ и ТБ (2,5) – 9%
  • Ф2 (1,5) – 4%

Все, вы готовы!

1000 РУБЛЕЙ ДЛЯ СТАВКИ НА «МАН СИТИ» – «ЧЕЛСИ»

Комментарии
Сначала старые
Сначала новые
а я думал тута будет конкурс какой на матч этот
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Победа мансити в первом тайме
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Обе забьют
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победа Манчини во 2 раунде
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Я тоже хочу поставить
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Обе забьют
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Первый тайм 1 Б
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2,5б
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победа ман сити
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люблю Челси и Ливерпуль красавчики они
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