🎁🎁🎁 1000 рублей для ставки на матч «Ман Сити» – «Челси» 🎁🎁🎁

После перерыва на сборные, наконец-то, возвращается клубный футбол! И сразу нас встречает топ-матч: «Ман Сити» – «Челси».

Специально к этой встрече мы подготовили для вас главные факты, которые помогут сделать ставку:

«Челси» выиграл шесть последних матчей в АПЛ;

«Сити» забил больше всех в лиге – 35 голов;

Команда Лэмпарда пропустила 9 мячей в последних пяти матчах;

По xPTS «Сити» должен занимать первое место в чемпионате – «Челси» по этому же показателю набрал на три очка больше, чем должен был.

А также предлагаем взглянуть на уникальную статистику всех ставок на матч:

ОЗ (да) – 21%

П1 –20%

П2 – 10%

ОЗ и ТБ (2,5) – 9%

Ф2 (1,5) – 4%

Все, вы готовы!