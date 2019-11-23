🎁🎁🎁 1000 рублей для ставки на матч «Ман Сити» – «Челси» 🎁🎁🎁

1000 РУБЛЕЙ ДЛЯ СТАВКИ НА «МАН СИТИ» – «ЧЕЛСИ»
После перерыва на сборные, наконец-то, возвращается клубный футбол! И сразу нас встречает топ-матч: «Ман Сити» – «Челси».
Специально к этой встрече мы подготовили для вас главные факты, которые помогут сделать ставку:
- «Челси» выиграл шесть последних матчей в АПЛ;
- «Сити» забил больше всех в лиге – 35 голов;
- Команда Лэмпарда пропустила 9 мячей в последних пяти матчах;
- По xPTS «Сити» должен занимать первое место в чемпионате – «Челси» по этому же показателю набрал на три очка больше, чем должен был.
А также предлагаем взглянуть на уникальную статистику всех ставок на матч:
- ОЗ (да) – 21%
- П1 –20%
- П2 – 10%
- ОЗ и ТБ (2,5) – 9%
- Ф2 (1,5) – 4%