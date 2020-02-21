СЕКРЕТНЫЙ ПРОМОКОД НА БЕСПЛАТНУЮ СТАВКУ ДОСТУПЕН ПО ССЫЛКЕ

К такому бою несложно встать и пораньше, а именно – примерно в 7 утра (по мск.) бойцы уже будут в ринге. Поэтому сегодня идите спать пораньше, а на следующий день вас ждет бодрое пробуждение получше холодного душа: поединок Фьюри и Уайлдера.

Все, больше ни слова, коэффициенты:

Победа Тайсона Фьюри — 2.00

Победа Деонтея Уайлдера — 1.81

Ничья — 21

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