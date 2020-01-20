Коэфы Фьюри — Уайлдер: прогнозы на бой

Сразу же после победы Деонтея Уайлдера над кубинцем Луисом Ортисом была согласована дата следующего боя «Бронзового бомбардировщика». 22 февраля в Лас-Вегасе состоится второй поединок между Деонтеем Уайлдером и Тайсоном Фьюри. Если в декабре 2018 года очевидным фаворитом был американец, то сейчас букмекеры считают, что Фьюри имеет более высокие шансы на победу.



Победа Тайсона Фьюри — 1,85

Победа Деонтея Уайлдера — 2,05

Ничья — 19,00

Деонтей не контролирует силу своего удара. Когда он на ринге, по его глазам можно прочитать, что включился инстинкт убийцы. Американец вкладывает в удары всю свою силу, поэтому с выносливостью у него иногда возникают проблемы. Когда Фьюри говорил о том, что единственная сильная сторона Уайлдера — это мощнейший удар, в чем-то он был прав. Американец в бою действует прямолинейно и однообразно, а его дальнейшие комбинации можно прочитать. С движением у «Бронзового бомбардировщика» также есть проблемы, но за счет характера и нокаутирующего удара он компенсирует это.

Тайсон Фьюри имеет 5 см преимущества в размахе рук и росте. Перед первым поединком он и вовсе был тяжелее американца на 20 кг. Столь габаритные боксеры, как правило, выбирают оборонительную тактику и работают на дальней дистанции, но Фьюри — это нетипичный спортсмен. Тайсону нравится открытый бокс, поэтому на средней и ближней дистанции ему комфортно. Преимущество британца в том, что он способен боксировать, как в левосторонней, так и в правосторонней стойке.

Фьюри - Уайлдер прогноз на бой, коэффициенты

После первого поединка британец знает все сильные и слабые качества Деонтея, поэтому прежних ошибок постарается не допустить. В декабре 2018-го Деонтей отравил Фьюри в нокдаун дважды — в 9-м и 12-м раундах. Но в том поединке доминировал именно британец, который уверенно лидировал по судейским запискам. Судьба наградила Уайлдера мощнейшим ударом, но Тайсон является более универсальным и разносторонним боксером, к тому же сильный удар есть и в его арсенале. Уайлдер вряд ли стал сильнее после первого боя, к тому же в недавней встрече с Ортисом он боксировал неубедительно. А вот британец в декабре 2018-го боксировал после трехлетнего отсутствия и сейчас должен выглядеть лучше. Фьюри — очень грамотный боксер, поэтому имеет хорошие шансы нанести первое в карьере поражение Уайлдеру, отобрав у того титул WBC.

Рекомендованная ставка — победа Тайсона Фьюри (коэффициент — 1.85)

Автор: Владислав Авраменко

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