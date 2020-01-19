Когда бой Фьюри – Уайлдер: дата и во сколько бой

Тайсон Фьюри и Деонтей Уайлдер проведут реванш 22 февраля в Лас-Вегасе. По московскому времени боксерский вечер начнется в 04:00, тогда как непобежденные тяжеловесы выйдут в ринг ориентировочно в 07:00. До начала боя остается еще достаточно много времени, но уже сейчас поединок Тайсон Фьюри — Деонтей Уайлдер 2 называют самым ожидаемым в 2020-м году.



Деонтей Уайлдер

Атлетичный и мощный Деонтей мог бы быть успешным в баскетболе, но жизненные обстоятельства сложились так, что ему пришлось выбрать такой вид спорта, который бы приносил максимально возможный доход. Когда его девушка забеременела, врачи на УЗИ обнаружили у будущего ребенка серьезное заболевание. Они сообщили будущим родителям — нет гарантий того, что ребенок сможет ходить, даже если использовать дорогостоящее лечение. Но на тот момент 19-летний Уайлдер со своей девушкой решили, что со всем справятся.

До этого Деонтей дрался лишь на улице, но уже через три года попал в Олимпийскую сборную США, где взял «бронзу» в Пекине. Дочь на тот момент перенесла пять операций и росла лучше, нежели прогнозировалось. Но когда он выходит в ринг, тут же превращается в машину для убийств, тогда как в жизни Деонтей является заботливым отцом. 34-летний Уайлдер 43 раза выходил в ринг (42 победы, 41 нокаутом и одна ничья с Фьюри). Несколько раз его успешная профессиональная карьера была под угрозой — избиение девушки в отеле и хранение марихуаны в машине, но при помощи адвокатов тюремного срока удалось избежать.

Тайсон Фьюри

«Цыганский барон» в жизни любит две вещи — говорить и драться. С 2008 года 31-летний спортсмен провел 30 поединков на профессиональном уровне, а ничья с Уайлдером — это первый поединок, в котором британец не сумел выиграть. Он побеждал Владимира Кличко, Стива Каннингема, Дерека Чисору, был чемпионом мира по версиям IBO, WBA, WBO, IBF и The Ring, но в 2015 году едва ли вся его карьера не ушла ко дну. Тайсон Фьюри должен был проводить обязательную защиту титула, а его соперником был Вячеслав Глазков. Но британец не захотел проводить данный бой, чтобы еще раз встретиться с Владимиром Кличко. Правда, бой с украинцем в результате так и не состоялся. Тайсона лишили титула IBF, а спустя несколько месяцев он самостоятельно отказался и от других титулов. Британец признался, что ему нужно какое-то время на реабилитацию в связи с сильной депрессией, а также проблемами с наркотиками и алкоголем.

Летом 2016 года он заявил, что больше не тренируется и весит 160 кг, но вскоре он начал подбирать себе соперников. Сначала он досрочно победил малоизвестного албанца Сефери. Тайсон кривлялся для публики, тогда как его соперник не выходил из обороны. Через полтора месяца судейским решением Фьюри победил экс-претендента на титул Франческо Пьянету. Почувствовав свою мощь, Фьюри начал договариваться о проведении боя с Уайлдером. Бой завершился ничьей, а по его окончанию тут же начались разговоры о реванше. После того поединка британец успел разобраться с Томом Шварцом и Отто Валлина.

Автор: Владислав Авраменко



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