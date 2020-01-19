Где смотреть Тайсон Фьюри – Деонтей Уайлдер 2, трансляция боя

22 февраля 2020 года арена «MGM Grand» в Лас-Вегасе примет матч-реванш между британцем Тайсоном Фьюри и американцем Деонтеем Уайлдером. На кону будет стоять титул чемпиона мира по версии WBC, который Уайлдеру предстоит защитить уже в 11-й раз, а также пояс по версии журнала The Ring, принадлежащий Фьюри с 2015 года. Первый поединок между ними состоялся 2 декабря 2018 года. Британец дважды оказывался в нокдауне, но судьи по итогам 12 раундов зафиксировали ничью.



Промоутер Боб Арум еще в сентябре сообщил, что Фьюри (29-0-1, 20 КО) и Уайлдер (42-0-1, 41 КО) подписали контракт не только на второй, но и сразу на третий бой. Поединок, который состоится в Лас-Вегасе 22 февраля, принесет победителю 60% от призового фонда, тогда как проигравший получит 40%. А вот призовой фонд третьего боя будет распределен поровну между спортсменами. Изначально Деонтей был против того, чтобы встреча состоялась в Лас-Вегасе, где очень любят Фьюри. Фактически британец стал лицом Города грехов. Также была идея провести реванш в Британии, но организаторы отказались от нее, ведь не смогли бы достаточно заработать на платных трансляциях. В США бой будут смотреть не менее 2 млн семей, которые заплатят по $40, что в итоге составляет около 80 млн.

После подписания контракта на реванш непобежденные боксеры успели провести еще по одному поединку. Британцу не составило трудностей одолеть шведа Отто Валлина, тогда как Уайлдер в очередной раз защитил пояс WBC, отправив Луиса Ортиса в нокаут в седьмом раунде. Для Деонтея это уже был второй бой против опытнейшего Ортиса за два года. Тайсон Фьюри, конечно же, внимательно следил за этим поединком, после завершения которого позволил себе подшутить над предстоящим соперником. Тайсон считает, что в каждом раунде 40-летний старик Ортис избивал Уайлдера, но все решил один мощный удар от Деонтея. По мнению Фьюри, Уайлдер не имеет ничего, кроме одной пушки. Британец явно накаляет обстановку накануне предстоящего поединка и даже назвал Деонтея бомжом из-за того, что в первой встрече на ринге тот выглядел слабо. Традиционно британец подогревает интерес к реваншу, тогда как Уайлдер после победы над Ортисом принялся восхвалять самого себя — он считает себя сильнейшим панчером в истории бокса. Деонтей уверен, что 22 февраля он покончит с Тайсоном и больше не позволит ему встать с ринга.



Тайсон Фьюри – Деонтей Уайлдер 2: где смотреть

МАТЧ ТВ и МАТЧ! БОЕЦ (Россия)

XSport (Украина)

Khabar TV (Казахстан)

На спутниковых телеканалах: Sport 1 HD, TVP Sport HD, MATCH! TV HD, Fox Sports PPV, Canal + France HD

Автор: Владислав Авраменко

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