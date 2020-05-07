Игрок «Сити» ходил в БК, потому что ему платили меньше всех в команде, а Олич ставил на соперников от скуки

Истории футболистов в ставках.

Спортсменам запрещено ставить, но некоторым получалось обойти правила и заключить пари с букмекером. На ставках периодически попадаются даже самые известные футболисты и тренеры.

Бартон завершил карьеру, потому что он неисправимый лудоман

Джоуи Бартон был настоящим скандалистом как на поле, так и за его пределами. «Я вырос на улице – там нет правил», – говорит Джоуи. Бартон избил партнера в «Сити», еще одному ткнул сигаретой в глаз, надавал пощечин 15-летнему фанату «Эвертона», отсидел в тюрьме 74 дня. Профессиональную карьеру он закончил тоже не из-за возраста или травмы.

Когда Джоуи выступал за «Рейнджерс», шотландская футбольная ассоциация доказала, что он сделал 44 ставки на матчи, но дисквалифицировала его лишь на одну игру. Позже Футбольная ассоциация Англии в апреле 2017-го отстранила Бартона на 1,5 года за игру на тотализаторе – это и стало причиной завершения карьеры. Всего, суд установил, что Джоуи на протяжении 10 лет сделал 1260 ставок.

Бартон сделал ставок на 229 тысяч евро и ушел в минус на 18,3 тысяч. Игрок во всем признался, но заявил, что не видит в ставках на спорт ничего плохого, особенно при том, что их делает половина игроков АПЛ.

«Сити» платил Демичелису меньше всех в команде – игрок ходил в БК, чтобы увеличить доход

Еще один любитель ставок из «Сити» – Демичелис был оштрафован на 28,5 тысяч евро за 12 ставок. Мартин избежал жестокого наказания, потому что размещал ставки на матчи зарубежных чемпионатов и сразу признал свою вину.

Все ставки Демичелис сделал в январе 2016 года. На тот момент он был самым низкооплачиваемым игроком «Сити» (74,5 тысяч евро в неделю).

В конце карьеры Олич ставил на игры соперников от скуки

Ивица Олич, которого мы знаем по выступлениям за ЦСКА и «Баварию», тоже попался на ставках. Осенью 2016 года Олич выступал за «Мюнхен-1860» (вторая Бундеслига), и ставки делал на матчи этого же дивизиона. Хорвата дисквалифицировали на две игры и выписали штраф в 20 тысяч евро. Последствия могли быть более серьезные, если бы Ивица ставил на матчи своей команды.

Всего Олич заключил 9 пари, но суммы были небольшими – по несколько сотен евро. «Я ставил немного, и просто хотел получить удовольствие. Признаю свою ошибку, и мне очень жаль, что так получилось», – признавался Олич.

Как стоит ограничивать спортсменов в ставках? Пишите в комментариях