Российский теннисист провел подозрительный матч на турнире в ЮАР

35-летний Теймураз Габашвили в первом круге «Челленджера», который проходит в ЮАР, провел матч с 19-летним южноафриканцем Алеком Бекли.



Российский теннисист был фаворитом у букмекеров. Коэффициент на его победу составлял 1.24. Габашвили неожиданно проиграл в первом сете 2:6 – по ходу сета он допустил 7 двойных ошибок. Но россиянину все же удалось переломил ход встречи и победить в двух последующих сетах (6:1, 6:1).





Букмекеры отметили подозрительную активность в первом сете – было совершено большое количество ставок.

Теймураз Габашвили идет на 279 месте в рейтинге ATP. Его соперника по странному матчу – Алека Бекли в рейтинге нет.

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