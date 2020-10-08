Лимиты, алгоритм и самоисключение – что такое ответственная игра, и как букмекеры продвигают ее механизмы в своих продуктах

Ставки в букмекерской конторе – это риск. Азартным людям зачастую бывает тяжело себя контролировать, что приводит к зависимости от игры и крупным финансовым потерям. Для борьбы с этой проблемой в беттинге появилось такое понятие как «gambling awareness» – так букмекеры предупреждают клиентов об ответственной игре и лудомании.

Во многих странах законодательство требует от букмекерских компаний соблюдать правила социальной ответственности. Пример – Великобритания и Ирландия. В законодательстве РФ строгих требований пока нет, но некоторые букмекеры все равно рассказывают пользователям о принципах ответственной игры.

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Ставки для несовершеннолетних – единственное законодательное ограничение в РФ

В России закон не требует от букмекеров сообщать клиентам об ответственной игре, но запрещает несовершеннолетним совершать ставки – организаторы азартных игр обязуются идентифицировать личность перед приемом ставок в том числе и для того, чтобы не допускать к ним лиц младше 18 лет.

Лимиты на депозиты и максимальную сумму ставки – как работает предупреждение игровой зависимости

Конечно же социально ответственный букмекер должен оберегать клиентов от потери границ между здоровым азартом и нездоровой жаждой выиграть. Однако в первую очередь ответственность за свое благополучие несет сам игрок, ведь букмекеры не знают финансовых и психологических возможностей своих клиентов.

Вот как БК помогают игрокам минимизировать риски:

Лимиты на максимальную сумму ставки. В настройках личного кабинета игрок может сам установить комфортные для себя ограничения по размеру ставок.

В настройках личного кабинета игрок может сам установить комфортные для себя ограничения по размеру ставок. Лимиты на депозиты. Клиент может указать максимально допустимую сумму, которую он сможет ввести на сайт в пределах одного дня или месяца. Технически он просто не сможет пополнить счет, если этот лимит исчерпается.

Клиент может указать максимально допустимую сумму, которую он сможет ввести на сайт в пределах одного дня или месяца. Технически он просто не сможет пополнить счет, если этот лимит исчерпается. Лимиты на время игры. Если игрок поставил лимит на 5 часов игры в день, он не сможет провести на сайте или в приложениях букмекера больше этого времени.

Меры безопасности для уязвимых клиентов

Самоисключение. Игрок самостоятельно вводит свои данные в базу, после чего букмекерская контора не сможет принять его ставку;

Игрок самостоятельно вводит свои данные в базу, после чего букмекерская контора не сможет принять его ставку; Временное самоисключение. Игроку дают возможность выбрать срок, на протяжении которого не сможет размещать ставки;

Игроку дают возможность выбрать срок, на протяжении которого не сможет размещать ставки; Специальные организации, которые помогают преодолеть игровую зависимость.

Gambling awareness в зарубежных букмекерских конторах

Давайте посмотрим, как практики ответственной игры реализуются в жизни на примере известных иностранных БК.

Pinnacle

Один из самых открытых букмекеров мира БК Pinnacle прямо заявляет о проблеме лудомании – в подвале сайта есть напоминание об ответственной игре и ссылка на соответствующую страницу сайта.

БК Pinnacle признает, что азартные игры могут вызвать зависимость.

Чуть ниже размещен список разделов, где есть вся полезная информация об ответственной игре.

В каждом из этих разделов букмекер энциклопедически раскрывает особенности психологии игрока и методы борьбы с зависимостью. Нужна помощь? В соответствующем блоке есть ссылки на организации, помогающие тем, кто не может справиться с лудоманией самостоятельно.

William Hill

Рассмотрим еще одну авторитетную зарубежную букмекерскую контору. Как и в случае с Pinnacle, у William Hill предупреждение находится на главной странице в нижней части экрана.

В разделе «Ответственная игра» подробно разбирается проблема лудомании и даже содержатся психологические вопросы, которые игрок может задать себе, чтобы разобраться в проблемах с зависимостью.

Gambling awareness у российских букмекеров

В России букмекеры не сразу, но постепенно в той или иной мере тоже стали придерживаться правил ответственной игры. Например, все легальные БК в РФ не принимают ставки у несовершеннолетних лиц, а вот возможность самоисключения или ограничения по суммам депозитов – собственная инициатива лишь некоторых из них. То, что требует закон, легальные букмекеры выполняют беспрекословно, но самостоятельно проявлять большую социальную ответственность готовы не многие.

На сайте есть большая информативная страница, посвященная ответственной игре.

Оформление похоже на то, что мы видели у Pinnacle – разделы тоже структурированы. Здесь можно найти полезную информацию о здоровом подходе к игре, признаках лудомании и важности самоконтроля.

У БК Winline на главной странице сайта нет как такового предупреждения об ответственной игре. Чтобы найти его, нужно перейти в раздел «Помощь» – «Правила азартных игр» и найти там пункт 1.12 «Право на самоограничения». Проблема лишь в том, что такие правила обычно никто не читает. Когда вы делали это в последний раз?

В нижней части главной страницы есть раздел «Безопасность»:

А в нем «пункт 6. Ответственная игра»:

В подразделах есть вся необходимая информация:

Несовершеннолетние – Советы родным и близким;

История ставок;

Самоконтроль;

Закрытие игрового счета и самоисключение.

Это, пожалуй, чемпион по gambling awareness среди букмекерских контор РФ. В разделе «Ответственная игра» скрылась главная фишка этого букмекера – тест на выявление проблем, связанных с лудоманией:

Если вы решили пройти его прямо здесь, то вот результаты:

А вот у Parimatch никаких предупреждений об ответственной игре и лудомании нет даже в разделе «Правила и условия».

Однако на бизнес-завтраке «Я – Parimatch» 17 сентября компания рассказала про специальный алгоритм, который скоро появится в экосистеме БК.

«Благодаря тем данным, которые мы собираем о каждом пользователе, мы можем вычислить тех из них, у которых, кажется, может выработаться привычка, и поместить в их интерфейсе картинку с предупреждением о том, что они слишком увлеклись», – заявил Вице-президент по технологиям Parimatch Григорий Бакунов.

«Они вправе проигнорировать это сообщение, но тем не менее – дать человеку сигнал о том, что, возможно, он ведет себя не очень ответственно, это понятная и красивая штука», – добавил Бакунов.

В разделе «Правила азартных игр» у БК 1хСтавка тоже никаких намеков на gambling awareness.

Выводы

Gambling awareness – важный инструмент для борьбы с лудоманией. Однако, как мы видим, далеко не все букмекерские компании анонсируют на своих сайтах опции самоограничения, но при обращении в службу поддержки по требованию клиента могут запретить или ограничить лимиты. Например, в БК Леон мы не нашли на главной странице никакой информации об ответственной игре, хотя в личном кабинете клиенты могут сами ограничить лимиты ставок или пополнения счета, а также включить опцию самоисключения на 6 месяцев.

В какой бы БК вы не играли, помните, что ставки – это развлечение, а не способ заработка, и не позволяйте азарту побеждать в вас рациональность.

Источник главного изображения: Getty Images

Автор: Владислав Авраменко

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