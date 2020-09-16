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Бэйл перейдет в «Тоттенхэм». После сообщения Sky Sports коэффициент на трансфер упал в 3 раза

Букмекеры обновили линию на трансфер Гарета Бэйла – коэффициент на трансфер в «Тоттенхэм» упал в три раза. 

Список претендентов на Бэйла выглядит следующим образом:

  • «‎Тоттенхэм» – 1.17 (3.8 – был еще 13 сентября в Paddy Power)
  • «‎Манчестер Юнайтед» – 6.0;
  • Любой клуб MLS – 21.0.

У «МЮ» сначала шансы выросли. 14 сентября коэффициенты на подписание нападающего мадридского «Реала» упали с 8.0 до 2.5 – в 3,2 раза. Однако интерес «Тоттенхэма» заставил букмекеров снова поднять кэф на переезд валлийца в Манчестер.

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Гарет Бэйл сообщил Sky Sports News о том, что рассматривает возвращение в АПЛ, но «Реал» усложняет ситуацию.

В прошлом сезоне форвард принял участие в 16 матчах Ла Лиги, в которых забил 2 мяча. 

Валлиец помог «Реалу» дважды выиграть Ла Лигу, четырежды – Лигу чемпионов и Клубный чемпионат мира

Еще больше материалов о главных трансферах читайте в нашем блоге.

Источники: Гарет Бэйл, https://football-fun.ru/novosti/p-beyl-reshil-uyti-iz-reala-v-arendu

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