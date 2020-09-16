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Бэйл перейдет в «Тоттенхэм». После сообщения Sky Sports коэффициент на трансфер упал в 3 раза

Букмекеры обновили линию на трансфер Гарета Бэйла – коэффициент на трансфер в «Тоттенхэм» упал в три раза. 

Список претендентов на Бэйла выглядит следующим образом:

  • «‎Тоттенхэм» – 1.17 (3.8 – был еще 13 сентября в Paddy Power)
  • «‎Манчестер Юнайтед» – 6.0;
  • Любой клуб MLS – 21.0.

У «МЮ» сначала шансы выросли. 14 сентября коэффициенты на подписание нападающего мадридского «Реала» упали с 8.0 до 2.5 – в 3,2 раза. Однако интерес «Тоттенхэма» заставил букмекеров снова поднять кэф на переезд валлийца в Манчестер.

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Гарет Бэйл сообщил Sky Sports News о том, что рассматривает возвращение в АПЛ, но «Реал» усложняет ситуацию.

В прошлом сезоне форвард принял участие в 16 матчах Ла Лиги, в которых забил 2 мяча. 

Валлиец помог «Реалу» дважды выиграть Ла Лигу, четырежды – Лигу чемпионов и Клубный чемпионат мира

Еще больше материалов о главных трансферах читайте в нашем блоге.

Источники: Гарет Бэйл, https://football-fun.ru/novosti/p-beyl-reshil-uyti-iz-reala-v-arendu

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Манчестер юнайтед хороший вариант
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Несмотря на все последние успехи Звезда Пермь, я отдам свое предпочтение ФК Сочи. Команда находится в хорошей форме в рпл, имея всего лишь 1 ничью и целых 4 победы в последних 5 матчах.

Я абсолютно убежден в том, что они пройдут в следующий этап, однако, отмечу, что эти команды еще ни разу друг с другом не встречались. Вполне возможно, что мы увидим сенсацию, но я в это не очень сильно верю. Победа Сочи
1
Повторить за 1.151
Gagik53.6% WR8.35% ROI
1.82Тотал больше 2.5
Хаммарбю — Лех|Лига Европы УЕФА
Хаммарбю — Лех|Лига Европы УЕФА
Хаммарбю

Хаммарбю сейчас в чемпионате Швеции на 7-й строчке находится. После 20-и туров 29 очков на счету. Качественный футбол команда может показывать, но не на постоянной основе.

Чего не отнять у подопечных Стефана Билборна, так это умения выдавать красивые и яркие поединки. 8 крайних матчей во всех соревнованиях (чемпионат и Лига Европы) завершились через верховой тотал больше 2,5.

В прошлом раунде Лиги Европы команда прошла Академию Пушкаша (3:0)

Лех

Для Леха из Познани нынешний сезон складывается не так успешно, как хотелось бы самой команде и ее поклонникам. В чемпионате у них после 3-х туров всего 2 очка на счету.

В 1-м раунде Лиги Европы "железнодорожники" победили со счетом 3:0. Соперником была латвийская Валмиера, которая совершенно никакого сопротивления не оказала.

Всего 5 матчей во всех турнирах подопечные Дариуша Журава провели в нынешнем сезоне. Во всех ТБ 2,5 пробивался.

Прогноз на матч Хаммарбю - Лех

Если Вы внимательно читали, что написано выше, то наверняка обратили внимание - обе команды играют свои матчи через ТБ 2,5. В предстоящем поединке букмекер дает на ТБ 2,5 коэффициент 1,82, что я считаю отличным вариантом для ставки.

Ставить здесь на результат я бы не хотел. Хаммарбю не хватает стабильности. Лех тоже не впечатляет на данном этапе сезона тем футболом, который показывает.

От шведов и поляков я жду красивого и результативного футбола. Как уже было отмечено выше, оптимальный вариант для ставки здесь - ТБ 2,5.
6
Повторить за 1.68
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