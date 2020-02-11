Где смотреть Матч Всех Звезд НБА 2020: прямая онлайн трансляция

17 февраля в 03:00 по московскому времени в Чикаго на паркете «Юнайтед-центр» состоится Матч всех звезд НБА 2020.



Из-за трагической гибели легендарного баскетболиста «Лейкерс» Коби Брайанта и его дочери Национальная баскетбольная ассоциация сменила не только игровые формы звездных команд, но и сам формат Матча всех звезд.

Матч всех звезд НБА 2020: формат матча Запад – Восток

Каждая из трех первых четвертей будет начинаться со счета 0:0. Заключительная четверть будет особенной – отсчет времени прекратится, а победитель матча будет определен после того, как одна из команд преодолеет определенную отметку очков. Итоговая сумма очков будет сформирована на основании результатов трех первых четвертей.

К примеру, перед началом последней четверти счет на табло 104:97. К результату лидирующей команды прибавят 24 очка (игровой номер Коби Брайанта), после чего игра продолжится до того времени, пока одна из команд не преодолеет отметку в 128 очков.

За победу в четверти команда получает $100 тысяч, за победу в матче – $200 тысяч. После завершения Матча всех звезд НБА команды выберут благотворительные фонды, куда будут перечислены призовые денежные средства.

Коэффициенты на Матч всех звезд НБА 2020

Для Леброна предстоящий Матч звезд НБА станет 16-м в карьере. Среди других баскетболистов постоянными участниками звездного уик-энда являются Крис Пол (10), Расселл Уэстбрук (9), Джеймс Харден (8) и Энтони Дэвис (7).

Как и в прошлом сезоне, капитанами команд Западной и Восточной конференций стали Леброн Джеймс и Яннис Адетокумбо. Год назад победу со счетом 178:164 отпраздновала команда Джеймса. Букмекеры считают фаворитом команду Западной конференции и в 2020 году: победа команды Леброна – 1.42, победа команды Янниса – 2.71.

Помимо котировок на победителя Матча всех звезд НБА букмекеры выставили коэффициенты еще и на конкурсы по мастерству владения мячом, броскам сверху и трехочковым броскам.

Конкурс по мастерству владения мячом (кто победит):

Деррик Роуз – 4 (коэффициент)

Спенсер Динвидди – 5

Паскаль Сиакам – 6

Джейсон Тейтум – 7

Домантас Сабонис – 8

Крис Миддлтон – 8

Патрик Беверли – 8

Эдрис Адебайо – 13

Данк-контест:

Аарон Гордон – 2.1

Деррик Джонс – 3.5

Пэт Коннатон – 5

Дуайт Ховард – 5

Конкурс трехочковых бросков:

Дамиан Лиллард – 4.5

Джо Харрис – 4.74

Трей Янг – 6

Дэвис Бертанс – 6.95

Дункан Робинсон – 8

Бадди Хилд – 8

Зак Лавин – 8

Девонте Грэм – 10

Матч всех звезд НБА 2020: где смотреть

«ТNТ» (США) – не путать с российским федеральным телеканалом «ТНТ». fuboTV. Бесплатный просмотр в течение 7 дней после регистрации.

Автор: Владислав Авраменко

Будете смотреть матч всех звезд? Обсудим в комментариях!

Любите огромных черных дядек, ломающих кольцо, и дикие трехи из угла? У нас есть больше бомбовых текстов про баскетбол!

Самый стильный телеграм-канал о ставках на баскетбол – подпишитесь и кайфуйте!

Джеймс Харден проваливает игры в городах с топовыми стрип-клубами – дикое исследование с графиками

Составы команд Матча Всех Звезд НБА 2020 – Запад и Восток