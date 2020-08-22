Константин Генич: возвращение Влашича добавляет ЦСКА красок в атаке и разнообразия

Известный эксперт Константин Генич предлагает поставить на 1-й тайм – ИТБ1 (0,5) в матче ЦСКА — «Рубин». Вот его доводы:

«Рубин» с проблесками неплохой игры в первых трех турах. Но в обороне проблемы: три мяча пропустили от «Сочи», хотя казалось, что игру перевернули во втором тайме, не совсем удалась игра с «Локомотивом», с «Уралом» вничью сыграли (в меньшинстве пришлось играть после глупого удаления Меркулова). Пока «Рубин» сыроват. Команда строится, потенциал неплохой.

ЦСКА, более крепко выглядит. Плюс возвращение Влашича добавляет ЦСКА красок в атаке и разнообразия.

В первом тайме армейцы очень неплохо смотрелись с «Зенитом». Можно предположить то, что в домашней встрече тоже определенная ставка будет сделана на быстрый гол. Это заставит «Рубин» раскрыться, что может быть использовано в дальнейшем.

Источник: РБ

Источник фотографии: https://www.eurosport.ru/...

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