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Константин Генич: возвращение Влашича добавляет ЦСКА красок в атаке и разнообразия

Известный эксперт Константин Генич предлагает поставить на 1-й тайм – ИТБ1 (0,5) в матче ЦСКА — «Рубин». Вот его доводы: 

«Рубин» с проблесками неплохой игры в первых трех турах. Но в обороне проблемы: три мяча пропустили от «Сочи», хотя казалось, что игру перевернули во втором тайме, не совсем удалась игра с «Локомотивом», с «Уралом» вничью сыграли (в меньшинстве пришлось играть после глупого удаления Меркулова). Пока «Рубин» сыроват. Команда строится, потенциал неплохой. 

ЦСКА, более крепко выглядит. Плюс возвращение Влашича добавляет ЦСКА красок в атаке и разнообразия. 

В первом тайме армейцы очень неплохо смотрелись с «Зенитом». Можно предположить то, что в домашней встрече тоже определенная ставка будет сделана на быстрый гол. Это заставит «Рубин» раскрыться, что может быть использовано в дальнейшем. 

 Источник: РБ

Источник фотографии: https://www.eurosport.ru/...

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Лилль — Ренн|Лига 1
Лилль — Ренн|Лига 1
Весь прошлый сезон Лилль и Ренн шли ноздря в ноздрю, но в последних 10 турах прогрессирующие бретонцы уступили догам 1 очко. Несмотря на потерю Пепе, Лилль мог рассчитывать на более высокую строчку, чем 4-ую и не дающую лигачемпионского билета. Естественно, команда Галтье может обвинять власти за решение остановить Л1, ведь при единственном проигрыше Марселю, перед карантином доги одержали 6 побед, включая виктории над Ренном и Лионом.

Возможно, Ренну повезло с перерывом: закрылись с 50 очками (у Лилля было 49), но после вылета из кубка Франции от Сент-Этьена (2:1), бретонцы отреагировали невероятной инквизицией Монпелье (5:0). Разумеется, Юну, Рафинья и Ньянг остались в строю Штефана и рассчитывают пройти квалификацию ЛЧ и оказаться в групповой стадии турнира впервые в истории команды. С другой стороны, финансовая скромность бретонского клуба заставила руководство продать толкового бека Думбию. За копейки и чтобы подписать дижонца Агерда ради переплаты за напа из Лиона – Террьера. Нападение Ренна, надо полагать, не пострадало, но до сих пор травмирован важный полузащитник Камавинга, которого до травмы почти сосватали в мадридский Реал.

Из потерь Лилля стоит отметить уход хава Гайтана и конец контракта фронтмена Лоика Реми. Вообще, тренеру догов придется играть с новой атакой, ведь Наполи выторговал Осимена. На место нигерийца Лилль купил канадского самородка Джонатана Дэвида из Гента, успевшего с Мбокани стать лучшим бомбардиром недоигранного чемпионата Бельгии. Перспективно, особенно учитывая подписание опытного Йылмаза из Бешикташа. Атака догов может оставаться сильной, но Фонте в центре защиты придется сыгрываться с новичком-аяксидом Ботманом. Дело в том, что в спаррингах доги пропускали от Мускрона, Брюгге, АЗ и Бреста – Галтье ещё только предстоит найти лучшую прошлосезонную защиту на Пьере Моруа.

Ренн проиграл контрольный спарринг Ницце (2:3), но в предыдущих товарках разнёс стефануа (3:0) и Брест (1:2). Разумеется, по предсезонным экспериментам тренеров с составами прогноз дебютной игры не состроишь. Однако есть мнение, что обновленные обороны обеих команд и мотивированных конкурентов в первой игре сезона не могут быть идеальными.
0
Повторить за 1.71
nebesnue_rozi100% WR6.68% ROI
4.2Обе команды забьют - Да
Александрия — Мариуполь|Чемпионат Украины
Александрия — Мариуполь|Чемпионат Украины
Александрия-Мариуполь
Старт сезона команды мотивируваны побеждать,забивать и показывать зрелищный футбол.В первом туре все хотят показать себя с лучшей стороны.Конечно Александрия захочет взять реванш за проигрышь от Мариуполя и не выход в плей-офф ЛЕ.Команды обе забивают и пропускают тоже на уровне.В личных встречах в шести последних матчах ставка ОЗ проходила.
Всем удачных ставок. Тем более счет уже 3-0
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