Betting Insider

«Хотел купить квартиру детям». Генич – о проблемах со ставками, слезах жены и проигрыше 200 тысяч на РПЛ

Известный эксперт и комментатор Константин Генич дал интервью Sports.ru, в котором одной из ключевых тем стала игра в букмекерских конторах.

«Я проиграл много накопленных средств, которые откладывал на будущее своих детей и своей семьи. Может быть, не совсем правильно об этом говорить, но это будет хорошим уроком для остальных», – поделился комментатор.

О реакции близких на его увлечение ставками

«Была череда поражений, которая ставила под угрозу мои отношения в семье. Очень тяжело это все переживала жена. Родители были в курсе. Дети переживали, понимали, что к папе лучше не подходить. Жена не просто расстраивается, она в шоке, боится ко мне подойти, временами ревела. Я понимаю, что я веду себя как м###к. Это проблема алкоголика, который никогда не признает, что он алкоголик.

Было много накопленных средств, были хорошие хлебные года: чемпионат Европы в 2016, чемпионат мира в 2018. Итогом стала проигранная сумма с шестью нулями. Сейчас я тоже проигрываю, но не так жестко, как это было. Я не знаю, что послужило сигналом к тому, чтобы играть.

Ощущение было, что мне самому себе хочется доказать, что я разбираюсь. Когда ты проигрываешь определенные деньги, думаешь, что их быстро отыграешь. Потом сумма становится в два раза больше, потом так дальше накапливалось и остался ни с чем. Я хотел купить квартиру детям, но ничего не вышло.


Поражения тебя выхолащивают, раздражают и ты это раздражение сбрасываешь на семью, на окружающих, становишься ежиком. А победу воспринимаешь спокойно. Таки должно быть. А должно быть наоборот. К этому очень тяжело приспособиться».

О суммах, которые выиграл и проиграл

  • «Самая большая сумма, которую я выигрывал? Тысяч 200-300. Я не ставлю миллионы, могу поставить 10-15 тысяч.
  • Разом я проигрывал пятизначные суммы, где-то примерно тысяч 200. Меня подставил «Рубин» и, в частности, Сорокин. Играли с «Зенитом». Тогда еще Бердыев был тренер. У «Рубина» не было полсостава, а «Зениту» очень нужна была победа. Я поставил на индивидуальный тотал «Зенита» больше (1,5). Сорокин забил в той игре два. Были еще ставки на «Зенит», но не доехал нигде.
  • Это глупость. Надеюсь, что я притормозил. Ты берешь паузу, не играешь, не играешь, сидишь смотришь – вот тут железобетон. Со мной так было недавно. Я сел, подумал, посмотрел статистику, историю, проанализировал. Думал, что выиграю и у меня будет хорошее настроение. На 65 минуте команда, на которую я поставил, вела 4:0. Закончили 4:4. Я уже поверил, что я выиграл и не следил. Захожу и увидел ноль на счету. Было опустошение, почему опять я?»

О борьбе с зависимостью

«Раньше я дома закрывался после поражений и проводил вечера в одиночестве. Брал алкоголь, слушал музыку и горевал. Это не совсем правильные истории для рассказа, но, может быть, я кого-то этими историями уберегу.

Я ходил к психологу, заплатил 5 тысяч за сеанс, чтобы она меня от этой игровой зависимости, лудомании избавила. Я понял, что не судьба. Там женщина вообще не понимала, о чем я говорю. Она сказала: «Сходи в ЦУМ, купи детскую рулетку и поиграй». Еще к целителю ходил. Он пошаманил и сказал: «Ты чист!»

Сейчас, наверное, ставлю по приколу и по 1000 рублей. Когда ты начинаешь что-то из дома нести, то это труба. Если ты думаешь о том, чтобы продать машину и рассчитаться с долгами, то это клиника.  Надо дойти до какой-то низшей точки, чтобы сказать, все, братец, ты лузер. Я максимально близок к тому, чтобы закончить.

Я думаю, как вернуть себя к жизни. Я удалял все приложения, ставил лимиты на депозиты, но это все ерунда. У меня из развлечения это превратилось в проблему. 

Меня очень легко сейчас порицать и осуждать. Я сам понимаю, я поступал как идиот, взрослый мужчина так не должен себя вести. Но где-то внутри мы все инфантильные и есть радости, которые тебя притягивают».

Полное видео-интервью с Константином Геничем смотрите на канале Sports.ru

Комментарии
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Александр 2021
72.7% WR1.15% ROI
Лол! Генич, наверное, ставит на все матчи. По его комментариям во время трансляций иногда прям видно на что он поставил. Топит за угловые или голы)))
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Max S
50% WR-1.83% ROI
Я только недавно узнал, что он бывший футбик😳
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Конкурсы Betting Insider
39.1% WR-4.99% ROI
Печально, что человек обратился за профессиональной помощью – а его не восприняли серьезно. Очень хочется больше инициатив по помощи игрокам, которые не могут контролировать свое увлечение. Компетентной помощи. Генич, держись, норм мужик
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breakdownbet
34.2% WR-4.49% ROI
в 4:4 грузил на Дортмунд поди года два назад с Шальке. 
А так не ожидал что он такой сливной, лудомания - это болезнь.
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Guard 4 Game
52% WR-1.12% ROI
Александр 2021Лол! Генич, наверное, ставит на все матчи. По его комментариям во время трансляций иногда прям видно на что он поставил. Топит за угловые или голы)))
Разве тотал это плохо?)
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Guard 4 Game
52% WR-1.12% ROI
Max SЯ только недавно узнал, что он бывший футбик😳
Много каперов которые бывшие футболисты
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Guard 4 Game
52% WR-1.12% ROI
breakdownbetв 4:4 грузил на Дортмунд поди года два назад с Шальке. А так не ожидал что он такой сливной, лудомания - это болезнь. 
Ну есть же прогнозы которые заходят, плюс он же анализирует, в ставках у всех случаются проигрыши)
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ЗаРуСь
34.6% WR-12.14% ROI
мужик
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Aleks Kamov
64.5% WR-2.94% ROI
та же история,тут хотяб играю не за деньги,чем больше событий ставишь тем к минусу
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WWF
55.4% WR-4.37% ROI
Не суждено, с такими прогнозами, особенно как у него здесь. Хорошая байка, послушай Генича и поставь наоборот.
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Я считаю, что этот матч станет одним из самых интересных в наступившем году. По игре «Сити» на сегодня выглядит очень мощно, но «красные» смогут компенсировать преимущество опытом.

Тяжело отдать кому-либо предпочтение. Предполагаю мирный исход в этой дуэли.

Источник: VseProSport
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