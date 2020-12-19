«Хотел купить квартиру детям». Генич – о проблемах со ставками, слезах жены и проигрыше 200 тысяч на РПЛ

Известный эксперт и комментатор Константин Генич дал интервью Sports.ru, в котором одной из ключевых тем стала игра в букмекерских конторах.

«Я проиграл много накопленных средств, которые откладывал на будущее своих детей и своей семьи. Может быть, не совсем правильно об этом говорить, но это будет хорошим уроком для остальных», – поделился комментатор.

О реакции близких на его увлечение ставками

«Была череда поражений, которая ставила под угрозу мои отношения в семье. Очень тяжело это все переживала жена. Родители были в курсе. Дети переживали, понимали, что к папе лучше не подходить. Жена не просто расстраивается, она в шоке, боится ко мне подойти, временами ревела. Я понимаю, что я веду себя как м###к. Это проблема алкоголика, который никогда не признает, что он алкоголик.

Было много накопленных средств, были хорошие хлебные года: чемпионат Европы в 2016, чемпионат мира в 2018. Итогом стала проигранная сумма с шестью нулями. Сейчас я тоже проигрываю, но не так жестко, как это было. Я не знаю, что послужило сигналом к тому, чтобы играть.

Ощущение было, что мне самому себе хочется доказать, что я разбираюсь. Когда ты проигрываешь определенные деньги, думаешь, что их быстро отыграешь. Потом сумма становится в два раза больше, потом так дальше накапливалось и остался ни с чем. Я хотел купить квартиру детям, но ничего не вышло.





Поражения тебя выхолащивают, раздражают и ты это раздражение сбрасываешь на семью, на окружающих, становишься ежиком. А победу воспринимаешь спокойно. Таки должно быть. А должно быть наоборот. К этому очень тяжело приспособиться».



О суммах, которые выиграл и проиграл

«Самая большая сумма, которую я выигрывал? Тысяч 200-300. Я не ставлю миллионы, могу поставить 10-15 тысяч.

Разом я проигрывал пятизначные суммы, где-то примерно тысяч 200. Меня подставил «Рубин» и, в частности, Сорокин. Играли с «Зенитом». Тогда еще Бердыев был тренер. У «Рубина» не было полсостава, а «Зениту» очень нужна была победа. Я поставил на индивидуальный тотал «Зенита» больше (1,5). Сорокин забил в той игре два. Были еще ставки на «Зенит», но не доехал нигде.

Это глупость. Надеюсь, что я притормозил. Ты берешь паузу, не играешь, не играешь, сидишь смотришь – вот тут железобетон. Со мной так было недавно. Я сел, подумал, посмотрел статистику, историю, проанализировал. Думал, что выиграю и у меня будет хорошее настроение. На 65 минуте команда, на которую я поставил, вела 4:0. Закончили 4:4. Я уже поверил, что я выиграл и не следил. Захожу и увидел ноль на счету. Было опустошение, почему опять я?»

О борьбе с зависимостью

«Раньше я дома закрывался после поражений и проводил вечера в одиночестве. Брал алкоголь, слушал музыку и горевал. Это не совсем правильные истории для рассказа, но, может быть, я кого-то этими историями уберегу.

Я ходил к психологу, заплатил 5 тысяч за сеанс, чтобы она меня от этой игровой зависимости, лудомании избавила. Я понял, что не судьба. Там женщина вообще не понимала, о чем я говорю. Она сказала: «Сходи в ЦУМ, купи детскую рулетку и поиграй». Еще к целителю ходил. Он пошаманил и сказал: «Ты чист!»

Сейчас, наверное, ставлю по приколу и по 1000 рублей. Когда ты начинаешь что-то из дома нести, то это труба. Если ты думаешь о том, чтобы продать машину и рассчитаться с долгами, то это клиника. Надо дойти до какой-то низшей точки, чтобы сказать, все, братец, ты лузер. Я максимально близок к тому, чтобы закончить.

Я думаю, как вернуть себя к жизни. Я удалял все приложения, ставил лимиты на депозиты, но это все ерунда. У меня из развлечения это превратилось в проблему.

Меня очень легко сейчас порицать и осуждать. Я сам понимаю, я поступал как идиот, взрослый мужчина так не должен себя вести. Но где-то внутри мы все инфантильные и есть радости, которые тебя притягивают».

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